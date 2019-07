25.07.2019 h 11:17 commenti

Nomine scuola, Industriali in pressing per il Marconi: "Individuare subito il nuovo preside"

Dopo la scelta dei dirigenti per Buzzi e Brunelleschi, scuole importanti per il settore moda, viene chiesta una soluzione anche per l'istituto che prepara i giovani destinati in particolare alla meccanica

"Bene la nomina veloce dei due nuovi presidi di Buzzi e Brunelleschi, ma adesso serve subito individuare anche il preside del Marconi". Gli industriali pratesi salutano con favore l'incarico dato ai nuovi dirigenti di due scuole molto importanti per il distretto: "Un cordiale benvenuto al professor Alessandro Marinelli, designato alla dirigenza dell'Istituto Buzzi. Congratulazioni anche alla professoressa Mariagrazia Ciambellotti, che ci è già ben nota, chiamata a dirigere gli istituti Livi e Brunelleschi - dice Andrea Cavicchi, presidente della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord -. Scuole, soprattutto Buzzi e Brunelleschi, molto importanti per l'industria pratese del settore moda, che ha necessità di giovani con una formazione di profilo tecnico e di design".

"Le nomine - prosegue Cavicchi - non hanno però ancora toccato un altro istituto di forte interesse per l'industria pratese, soprattutto per la meccanica, il Marconi: una scuola con grandi potenzialità che merita di avere un dirigente appositamente dedicato. I risultati conseguiti dal dirigente uscente Tiziano Pierucci, molto apprezzabili, sono stati raggiunti infatti con particolare sforzo data la condizione di reggenza che coinvolgeva il Livi-Brunelleschi e appunto il Marconi".

"Con i dirigenti Pierucci ed Erminio Serniotti, attuale preside del Buzzi, escono di scena due protagonisti di grande valore del panorama scolastico pratese - aggiunge Cavicchi -. A loro i nostri ringraziamenti per l'intelligenza e la dedizione con cui hanno operato. Massima fiducia, comunque, nei nuovi dirigenti, con i quali speriamo di poter instaurare rapporti altrettanto costruttivi e positivi per i vari aspetti delle attività che svolgiamo in collaborazione con le scuole, a cominciare dalla nuova edizione di 'E' di moda il mio futuro' in programma per il prossimo ottobre. Ritengo positivo che venga avviata una riflessione anche sui programmi: sul piano delle lingue, ad esempio, bene valutare l'eventuale inserimento di nuove opzioni, anche se attualmente il focus è ed è opportuno rimanga sull'inglese, che i giovani devono saper usare con la padronanza richiesta dai mercati internazionali. Per il resto, è importante che venga approfondito il dialogo con le imprese, unica vera garanzia di una relazione aggiornata e proficua fra i contenuti dell'insegnamento impartito ai giovani e le esigenze produttive. Ai nuovi dirigenti dico: gli imprenditori Confindustria Toscana Nord sono a vostra disposizione; più dialogheremo e meglio potremo lavorare tutti, nelle scuole e nelle aziende".