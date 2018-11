26.11.2018 h 16:50 commenti

Nominato il nuovo Consiglio di amministrazione del Teatro Metastasio, Massimo Bressan resta presidente

L'unica novità è l'uscita di Roberta Betti (in quota Regione) che è stata sostituita da Gabriele Zampini

Venerdì scorso 23 novembre l’assemblea dei soci della Fondazione Teatro Metastasio ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione.

Alla presenza di Monica Barni, assessore alla Cultura e vicepresidente della Regione Toscana, di Francesco Puggelli, presidente della provincia di Prato, e Simone Mangani, assessore comunale alla Cultura, l’assemblea ha ratificato le designazioni: il Comune di Prato ha confermato Massimo Bressan, Isabel Mallez e Paolo Caselli. La Provincia ha confermato l'architetto Sabrina Bignami. Il Consiglio regionale toscano ha infine nominato, unica novità, Gabriele Zampini al posto dell’uscente Roberta Betti.

L'Assemblea dei soci all’unanimità ha confermato presidente per i prossimi 4 anni Massimo Bressan, esprimendo insieme al Consiglio di amministrazione gratitudine e grande apprezzamento per il lavoro svolto in tanti anni dalla vicepresidente uscente Roberta Betti. Si unisce ai ringraziamenti anche il sindaco Matteo Biffoni, che augura buon lavoro al nuovo Consiglio di amministrazione del Met.



