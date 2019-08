23.08.2019 h 17:33 commenti

Nominati i dirigenti scolastici, solo Vernio resta senza preside. Ecco i nomi

Sono tutti di prima nomina, soltanto due sono residenti fuori Toscana. Prevista la figura del tutor, ora si attende il concorso per i gestori scolastici amministrativi, altra figura fondamentale per il buon funzionamento degli istituti

Niente più reggenze per i dirigenti scolastici pratesi, si sono concluse ieri 23 agosto le assegnazioni dei ruoli, eccezione fatta per il comprensivo di Vernio Sandro Pertini che attende ancora un preside.

Al Marconi è stato destinato Paolo Cipriani, alle Convenevole Marco Fedi, alle Castellani Tina Immacolata Abbate, alle Don Lorenzo Milani Elisabetta Corvino, alle Gandhi Mario Battiato, alle Puddu Roberto Santagata, all’istituo comprensivo Iva Pacetti Giovanni Quercioli, al Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti Philipp Botes .

Per quanto riguarda le scuole con sede fuori dal capoluogo l’istituto comprensivo Il Pontormo di Carmignano sarà retto da Luca Borgioli, le Filippo Mazzei di Poggio a Caiano da Antonella Federico e la Margherita Hack di Montemurlo da Maddalena Albano.

Tutti i presidi sono vincitori del concorso che è stato indetto oltre un anno fa e sono di prima nomina quindi è prevista la figura di un tutor, scelto fra i colleghi in pensione, che gli affianchi. La maggioranza dei nuovi assunti proviene dalla Toscana, solo due sono residenti nel Lazio e in Campania.

“Finalmente anche a Prato – ha spiegato Claudio Gaudio segretario generale Cisl scuola Firenze Prato - non ci sono più reggenze, ora serve risolvere il problema del gestore scolastico amministrativo, figura fondamentale per l’organizzazione anche economica degli istituti scolastici. Il 50% delle scuole pratesi dovrà fare a meno di questi tecnici in attesa della convocazione del concorso previste per il 2020.

A luglio, quindi con una graduatoria diversa da quella del concorso, Maria Grazia Ciambellotti è diventata dirigente scolastica al liceo Livi e al liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo, mentre all’istituto Buzzi è arrivato Alessandro Marinelli.



