Nomina scrutatori per le elezioni, precedenza ai disoccupati: ecco come candidarsi

L'autocertificazione che attesti il proprio stato di disoccupazione dovrà essere presentata entro martedì 16 aprile

. Il modulo può essere trasmesso anche tramite posta elettronica all'indirizzo ufficioelettorale@comune. prato.it o per posta certificata a elettorale.prato@postacert. toscana.it . Si rende noto che sarà accertata la veridicità delle dichiarazioni presentate.