No all'equiparazione tra vigili del fuoco e altre forze dell'ordine, respinta la richiesta del sindacato pratese

Il Consiglio di Stato ha bocciato la questione posta dal Conapo di Prato, Arezzo e Massa Carrara per avere un trattamento economico uguale a quello delle forze dell'ordine

“Il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur oggi operante in regime di diritto pubblico, non può tuttavia essere equiparato né alle Forze armate né a quelle di polizia”. Il Tar ha fatto suo il principio già espresso in passato dal Consiglio di Stato sulla richiesta avanzata dai vigili del fuoco di avere un trattamento economico uguale a quello delle forze dell'ordine motivato dal fatto che sono identiche le “funzioni di polizia”.La questione è stata posta al tribunale amministrativo dal Conapo di Prato, Arezzo e Massa Carrara dopo battaglie fatte di proteste, agitazioni e manifestazioni di piazza. Il sindacato ha chiesto la corresponsione dell'indennità riconosciuta alle altre forze dell'ordine e l'incasso delle differenze retributive fino a ora maturate. Richiesta respinta: “C'è una radicale diversità dell'ordinamento dei vigili del fuoco rispetto a quello delle forze di polizia – scrivono i giudici amministrativi – risulta improponibile e ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di uguaglianza, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco l'attribuzione di una singola componente retributiva prevista dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle forze di polizia”.Il Conapo ne ha fatto inoltre una questione di imparzialità della pubblica amministrazione, anche questa respinta dal Tar che ha sottolineato che già la Corte Costituzionale ha limitato il campo all'organizzazione dei servizi antincendio “di portata settoriale e non tale da legittimare una completa equiparazione alle forze dell'ordine”.