No all'ampliamento di Peretola: maggioranza compatta, centrodestra assente o astenuto

E' successo durante il Consiglio comunale di giovedì durante la discussione e votazione dell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza

L’ordine del giorno per ribadire il proprio no al progetto di ampliamento dell’aeroporto di Peretola, giovedì scorso, 29 aprile, è stato approvato con i voti della maggioranza, che lo aveva proposto, e del Movimento 5 Stelle. L’opposizione di centrodestra era assente in aula, fatta eccezione per Daniele Spada (lista Spada) e Tommaso Cocci (Fratelli d’Italia) che pur ribadendo la propria contrarietà al progetto, si sono astenuti.

E così, ancora una volta, nonostante sia stato affossato tre sentenze dei tribunali amministrativi, il master plan di Peretola riesce a evidenziare limiti, contraddizioni e divisioni politiche come nessun altro progetto sa fare. La “latitanza’ di buona parte dell’opposizione e la mancanza di una linea comune su un argomento così importante per Prato, vengono sottolineate dal gruppo Pd che rilancia la propria azione: “In Consiglio Comunale non c’è stato un No unito e compatto alla nuova pista di Peretola: il fronte comune della passate legislature appare solo un bellissimo ricordo. Si è assistito al cambio di indirizzo del centrodestra pratese, che in gran parte si è tenuto fuori da questa discussione - afferma il capogruppo Marco Sapia - Alla luce di questo, appare assolutamente improcrastinabile una nuova mobilitazione da parte delle istituzioni coinvolte, ricordando anche il sempre più importante tema della transizione ecologica introdotto nei recenti governi. E’ nostra intenzione, quindi, stimolare la Regione Toscana per la stesura di un nuovo progetto basato sulla mobilità sostenibile, con migliori ed efficienti collegamenti verso Pisa andando a creare nei fatti una vera integrazione tra gli scali di Firenze e Pisa, attribuendogli ruoli differenziati, confermando a Pisa il ruolo di scalo intercontinentale. Ritenendo prioritaria la realizzazione di una metropolitana leggera che colleghi Pisa e Firenze e, cosa importante, che tale infrastruttura passi assolutamente da Prato”.

Nel presentare l’ordine del giorno, il consigliere del Pd, Maurizio Calussi, che ha seguito la vicenda anche nella passata legislatura, ha sottolineato quanto il partito e il gruppo pratesi siano stati contrari alla nuova pista sin dall’inizio e quanto non accetteranno alcun tentativo di riportarla in vita: “La sentenza del Consiglio di Stato del 13 febbraio 2020 esprime un giudizio tombale su quest’opera e pone una profonda riflessione su tutta l’area della piana: per noi è, e resta prioritario il progetto del Parco della Piana, con le prospettive di sviluppo ad esso legate, dove finalmente sia il Parco stesso ad assumere il ruolo di elemento ordinante di area vasta e non certo un nuovo aeroporto. - spiega Calussi - Il recente atto della Giunta regionale del marzo 2020, ovvero un atto di informativa preliminare per una nuova variante al Pit con la quale reinserire la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto di Firenze, basata sostanzialmente sullo stesso progetto che è stato sonoramente bocciato da un punto di vista tecnico e giuridico, ha nuovamente reso di attualità quest’opera, che noi continuiamo a ritenere inutile, dannosa e non strategica.”





