13.03.2023 h 13:49 commenti

Università, a breve tornerà la mensa ma con nuove modalità. Nessuna speranza per avere il pensionato

Arriva il servizio locker food, una sorta di take away prenotabile per App che lascerà i pasti in armadietti refrigerati all'interno dell'università. L'ateneo cerca anche spazi in affitto per le aule: firmata una prima convenzione con la Pubblica Assistenza

Niente più mensa tradizionale o in convenzione per gli studenti del Pin:da settembre arriva il servizio di locker food una sorta di take away prenotabile per App che lascerà i pasti in armadietti refrigerati. La convenzione con il bar Buonamici, che è stata firmata dopo la chiusura della mensa in tempo di Covid e mai più riaperta, è in scadenza e questa sarà l'occasione per rinnovare il servizio dando la possibilità a tutti gli studenti di usufruirne.

La proposta accettata da UniFi arriva da Ardsu (Azienda regionale diritto allo studio universitario), a gestire il servizio sarà CirFood che sta cercando uno spazio per la preparazione dei cibi e provvederà anche a posizionare, in accordo con il Pin, gli armadietti refrigerati, i pasti poi verranno consumati all' interno di alcune aule che saranno adibite a luoghi mensa. La prenotazione e il pagamento avverranno tramite App, la cui sperimentazione è già iniziata. Sempre in tema di servizi da Ardsu fanno sapere che a Prato non è prevista la costruzione di un pensionato, gli studenti potranno utilizzare quelli di Firenze, in alternativa beneficiare del contributo affitti.

Novità che sono emerse in occasione della presentazione del nuovo anno accademico. "Sono cambiate le esigenze degli studenti per quanto riguarda la mensa - ha spiegato la magnifica rettrice Alessandra Petrucci - è stato promosso un sondaggio che ha portato alla soluzione proposta da Ardsu. Stallo, invece, per il problema dei biglietti del treno per gli studenti pratesi: da Ferrovie dello stato non sono arrivate risposte. Aspettiamo che ci convochino".

Passi avanti invece, per la questione degli spazi: "Per questo semestre abbiamo affittato il salone Apollo della Pubblica Assistenza perchè ci servivano aule, ora siamo in contatto con Manifatture Digitale per vedere se è possibile gestire insieme gli spazi nuovi che saranno costruiti grazie ai fondi del Pnrr - spiega il direttore Enrico Banchelli - nel semestre scorso abbiamo utilizzato alcuni dei laboratori, un esperimento riuscito. Intanto abbiamo nuovi finanziamenti per ammodernare le aule dell' ala nuova, secondo anche quanto richiesto dai nostri studenti".

Esigenze dovute alla crescita dei numeri del polo universitario dove gli iscritti sono 1.600, di cui trecento immatricolati lo scorso anno nel corso di Design tessile e moda, a cui per il prossimo anno accademico, è stato fissato il numero chiuso di 150 matricole.

"Siamo davvero orgogliosi di aver attratto a Prato così tanti studenti - ha sottolineato la presidente Daniela Toccafondi - tanti provengono da fuori provincia e regione questo vuol dire che l'offerta formativa è interessante. Resta il problema aule, abbiamo aperto un tavolo tecnico con il Comune per cercare di individuare nuove soluzioni: a noi servono aule che possono contenere fino a 150 studenti. In attesa siamo sempre alla ricerca di strutture in affitto che però non siano lontane da piazza Ciardi". Tra le varie ipotesi ventilate nei mesi scorsi una collocazione nel Parco centrale oppure all'ex Banci, tutte strutture che devono essere ancora costruite.

alessandra agrati