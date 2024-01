09.01.2024 h 17:57 commenti

Nigro ci riprova, nuova manifestazione per il 23 marzo: "Voglio piazza delle Carceri"

L'ex leader di Forza Nuova, oggi candidato sindaco con la lista civica 'Flanella Nera', torna a parlare di 23 marzo, data di fondazione dei Fasci di combattimento. Per quella data annuncia un evento con la partecipazione dei dirigenti storici della destra italiana. "Mi auspico che non ci sia la stessa tarantella", il commento riferito ai fatti del 23 marzo 2019

nadia tarantino

Massimo Nigro fa il bis. A tre settimane dall'assoluzione dal reato di apologia del fascismo pronunciata dal tribunale di Prato, l'ex leader di Forza Nuova e oggi candidato sindaco con la sua 'Flanella nera', lista civica dal nome evocativo, mette in scena lo stesso copione di cinque anni fa e non importa se è quello che lo fece finire davanti al giudice. “Stiamo progettando una manifestazione con tanti dirigenti storici della destra italiana in arrivo da tutta Italia – scrive Nigro in un comunicato – parleremo dei valori della Destra sociale, valori che desideriamo spiegare in questa tornata elettorale. E lo faremo”. Quando? Che domanda! Il 23 marzo, ovvio. “La data è quella a me cara – ancora il candidato di 'Flanella nera' – quella che nel 2019 ha riunito a Prato il centrosinistra, quella nella quale sessantotto associazioni si sono raccolte per protestare contro quella che voleva essere solo la presentazione del mio programma elettorale di allora”. In quei giorni Nigro – o meglio l'oggi recidivo Nigro – spiegò che era solo una coincidenza la scelta del 23 marzo, che non c'entrava nulla la ricorrenza della fondazione dei Fasci di combattimento (da qui l'origine dell'accusa di apologia del fascismo), che era quello il giorno nel quale poteva essere presente il capo di Forza Nuova, Roberto Fiore. La risposta fu una sollevazione cittadina, una rivolta, una massa di persone appartenenti a sessantotto (come ha ricordato bene lo stesso Massimo Nigro) tra partiti, enti, associazioni, movimenti di sinistra riunite in piazza delle Carceri. E mentre Forza Nuova faceva il suo comizio in piazza del Mercato, ai margini del centro storico, la sinistra – fino a quel giorno litigiosa come lo sono spesso gli schieramenti in vista delle elezioni – ritrovava il suo smalto fatto di unità, unione, compattezza tra slogan, canti, bandiere, striscioni, cori.Il 23 marzo lo scenario sarà completamente diverso perché in piazza delle Carceri potrebbero arrivare i colori della destra. Condizionale d'obbligo: di certo, ad ora, non c'è nulla. Ad ora c'è solo l'annuncio di Nigro: “Chiederemo quella piazza visto in numero importante di partecipanti in arrivo”. E aggiunge: “Mi auspico che non ci sia la stessa tarantella”.Fatto sta che 'Flanella nera' è già in corsa, è già in campagna elettorale, è già pronta a dare battaglia agli avversari. Programma elettorale e presentazione ufficiale il... 23 marzo, sabato. “L'assoluzione con formula piena dall'imputazione di apologia del fascismo – il commento di Nigro – ha dato più forza e determinazione alla candidatura alle prossime elezioni. La lista civica sarà appoggiata dai Missini della zona e da tutti coloro che non si riconoscono nella politica attuale del centrodestra e, ancora meno, nella superficialità del centrosinistra. La nostra è una politica di contrasto reale a tutto il malaffare che da anni invade la città di Prato”. Primo obiettivo nel mirino: i cinesi e le loro aziende. “Non siamo una città albergo – le sue parole – che ospita chi produce ricchezza e la trasferisce nel Paese d'origine”. E poi dito puntato contro gli sprechi (su tutti Creaf e Prismalab), contro “la piaga Pecci”, contro i tagli dei nastri, contro la memoria corta che non arriva alle periferie. Se sarà una tarantella come cinque anni fa lo diranno i fatti nei prossimi giorni. Nigro intanto opziona la piazza e spedisce inviti in tutta Italia.