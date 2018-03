20.03.2018 h 14:02 commenti

Night club abusivo, la Municipale torna e trova altri 150 grammi di droga. Gestore arrestato e scarcerato

Il locale era stato già controllato e sequestrato la notte tra venerdì e sabato. Gli agenti avevano trovato mezzo etto di stupefacente a disposizione dei clienti e riscontrato numerose violazioni. Domenica pomeriggio nuovo accesso: un etto e mezzo di droga era sfuggito al controllo precedente e per il gestore si sono aperte le porte del carcere. Oggi il giudice non ha convalidato l'arresto

Dopo averci passato una notte intera, quella tra venerdì 16 e sabato 17 marzo, aver trovato e sequestrato mezzo etto di droga, identificato decine di persone e aver disposto il sequestro del locale per una serie di violazioni e irregolarità, la polizia municipale è tornata nel night club abusivo di via Roubaix domenica 18 per controllare l'integrità dei sigilli e procedere ad un nuovo controllo. Il blitz ha portato al ritrovamento di altra droga che era sfuggita il giorno precedente: 150 grammi tra marijuana, ketamina, metanfetamina, anfetamina ed ecstasy. Un quantitativo ingente che ha portato dritto in carcere il gestore del locale, un cinese di 35 anni. Il ritorno della Municipale, questa volta, gli è costato caro ma l'arresto è durato solo poche ore. Oggi, martedì 20 marzo, il cinese, difeso dall'avvocato Giuseppe Nicolosi, è comparso davanti al giudice Angela Fantechi che non ha convalidato il fermo. L'uomo è tornato in libertà. In sostanza non è stato dimostrato che il gestore fosse a conoscenza della presenza dello stupefacente nel locale.

Completamente abusivo il night club dove venerdì sera, quando sono arrivati gli agenti, la musica era a tutto volume e molta gente si trovava all'interno nelle stanze ricavate con tramezzi di cartongesso. Intervenuti con i cani antidroga, gli agenti avevano rinvenuto diverso stupefacente e al termine di un controllo durato diverse ore avevano disposto la chiusura del locale e contestato al gestore violazioni di vario tipo per una multa complessiva di diverse migliaia di euro.







