Niente vaccino per la comunità pakistana, il ritardo nel rinnovo dei documenti impedisce la prenotazione

Molti permessi di soggiorno sono scaduti durante la pandemia e ora per riconfermali serve quasi un anno, ma senza codice fiscale non è possibile accedere al portale. Il responsabile della comunità; "Aiutateci è un problema sanitario che riguarda tutti". Asl promette di trovare una soluzione per dopo Ferragosto

a.a.

Tra gli “invisibili” del vaccino, cioè chi non si può prenotare sul portale per mancanza di documenti, c'è anche una parte della comunità pakistana.Sono quasi 7mila persone sul territorio pratese,di queste oltre l'80% sta aspettando l'appuntamento per il rinnovo dei permessi di soggiorni scaduti durante la pandemia. I tempi, però, sono lunghissimi a volte anche un anno, e nel frattempo vivere senza documenti diventa sempre più difficile, soprattutto in tempo di Covid. Secondo la procedura della Regione Toscana, infatti, non si può accedere alla prenotazione se non si è in possesso di un codice fiscale valido, ma per averlo è necessario che i documenti siano in regola. “I tempi per il rinnovo – spiegaresponsabile della comunità islamica pratese – sono di quasi un anno, automaticamente ci troviamo bloccati a mezza strada: non possiamo vaccinarci e quindi non abbiamo il green pass , niente certificato nessuna possibilità di spostarsi anche fra regioni, ma soprattutto è un problema sanitario. Ho provato a chiedere aiuto all'amministrazione comunale e all'Asl ma senza risposta. Siamo molto preoccupati; in continuazione ricevo richieste d'aiuto a cui non so rispondere”. Preoccupazione anche fra i numerosi operai impiegati nelle fabbriche: “Se passa la legge che è obbligatorio vaccinarsi per andare a lavorare – commenta- rischiamo di perdere il posto e questo è ingiusto perchè non è colpa nostra. In altre regioni si sono organizzate per vaccinare tutti, in Toscana invece siamo ancora indietro”. Per ora non sono state messe restrizioni per la preghiera del venerdì nella moschea di via Oberdan. “Riusciamo a pregare perchè siamo distanziati e adottiamo tutte le misure necessarie dall'igienizzazione delle mani all'uso della mascherina – spiega- ma se dovesse diventare obbligatorio mostrare il green pass per entrare come faremo?”Molti pakistani non parlano l'italiano e quindi si rivolgono a Farid: “Quando posso, se i documenti sono in regola, faccio io la prenotazione, ma purtroppo spesso non è così. Bisogna assolutamente sveltire i tempi dei rinnovi. Prima della pandemia bastavano poche settimane ora ci vuole anche un anno. Mi metto a disposizione delle autorità per fare da tramite in modo da raggiungere più persone”.Intanto proprio ieri, 8 agosto, la Regione ha inviato all'Asl le prime linee guide per vaccinare “gli invisibili” si parte il 12 agosto con un primo gruppo, oltre 450 di cinesi, poi si procederà con i senza fissa dimori e gli utenti della mensa La Pira e il dormitorio (Caritas e associazione La Pira hanno preparato gli elenchi). “Per le altre comunità – spiegano dall'Asl Toscana Centro – ci stiamo organizzando in modo da avere una procedura di facile accesso, probabilmente un numero verde dove fare le prenotazioni, dopo la metà di agosto saremo in grado di dare maggiori informazioni. Le vaccinazioni, comunque avverranno al Pellegrinaio Nuovo e al Pegaso, senza interferire nelle calendarizzazione degli altri appuntamenti”.