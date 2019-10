05.10.2019 h 11:49 commenti

Niente vaccino per 161 bambini fra i due e i sei anni

Lo rileva un'indagine dell'Asl Toscana Centro prendendo in considerazione un campione di 8.251 nati fra il 2014 e il 2017. Cresce il numero dei vaccinati tra gli zero e i tre anni

Centosessantuno bambini pratesi fra i due e i sei anni non sono stati vaccinati,a rilevarlo un’indagine dell’Asl Toscana centro su un campione di 8.251 nati fra il 2014 e il 2017. Lo studio prende in considerazione anche la provincia di Pistoia, Firenze e Empoli, sommando le quattro aree i piccoli non vaccinati sono 115 , circa il 2,5% dei nati in quegli anni (45.503).

Nel dettaglio in ciascuna area territoriale, nei quattro anni di riferimento, gli inadempienti sono 315 a Firenze (su 9610 nati ) 50 nel Mugello (su 1636 nati), nell’area nord-ovest 160 (su 5768 nati) e nella sud est 152 (su 4508 nati), a Empoli sono 107 i bambini non vaccinati ( su 6991 nati) mentre a Pistoia 137 (su 5236 nati). In Valdinievole gli inadempienti sono 69 (su 3503 nati).

I dati mostrano comunque che da circa un paio di anni sembra invertita la tendenza al calo generalizzato delle vaccinazioni e ciò significa che la legge sull’obbligo vaccinale sta producendo qualche effetto positivo. Si rileva infatti che i bambini nati dal 2016 in poi si vaccinano un po’ di più, rispetto a quelli nati negli anni precedenti. Per alcuni vaccini è stato raggiunto il 95% della copertura, considerata la soglia minima per l’immunità di gregge.

L’Asl Toscana centro ricorda quanto sia importante vaccinarsi per prevenire le malattie infettive ed invita i genitori a far vaccinare i loro bambini recandosi dal proprio pediatra o nei centri vaccinali per garantire la loro sicurezza e quella degli altri.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus