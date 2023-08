10.08.2023 h 13:01 commenti

Niente treni sulla Direttissima per tre settimane. Disagi per la Val di Bisenzio

Da sabato 12 agosto sarà aperto il cantiere da Vernio a Prato per per consentire lavori alla linea di trazione elettrica. Garantito il servizio di bus sostitutivi, tutte le informazioni sul sito di Trenitalia

Stop alla circolazione dei treni sulla direttissima Prato - Bologna da sabato 12 agosto fino a domenica 3 settembre, il collegamento sarà garantito dal servizio sostitutivo dei bus.

Il cantiere quindi si estende anche nel tratto Vernio - Prato per consentire lavori alla linea di trazione elettrica e l'avvio degli interventi di innalzamento dei marciapiedi e installazione degli ascensori nelle stazioni di Vernio e Vaiano, in qeusta stazione sono previsti anche la realizzazione di un nuovo marciapiede a servizio del binario 4 e il prolungamento del sottopassaggio. Orari e informazioni sul sito di Tenitalia.

Le successive fasi dei lavori programmate per l'anno in corso interesseranno le tratte Pianoro – Vernio (4/10 settembre) e Bologna – San Benedetto Val di Sambro (11 settembre/12 novembre).

Le successive fasi dei lavori programmate per l’anno in corso interesseranno le tratte Pianoro – Vernio (4/10 settembre) e Bologna – San Benedetto Val di Sambro (11 settembre/12 novembre).

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

