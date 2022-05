12.05.2022 h 21:15 commenti

Niente taser per la polizia municipale, bocciata la mozione dell'opposizione

Lo ha deciso ieri il Consiglio comunale esprimendosi sull'atto presentato da Lega, Centrodestra, Fratelli d'Italia e Patrizia Ovattoni

Il Consiglio comunale di Prato ha bocciato la proposta dell'opposizione di centrodestra di dotare la polizia municipale del taser, la pistola a impulsi elettrici che da qualche giorno è in uso a polizia e carabinieri. Durissimo il gruppo della Lega, tra i firmatari della mozione: “E' uno strumento di tortura. - ha affermato il capogruppo Daniele Spada - Con questa e altre motivazioni ridicole il Pd ha bocciato la nostra mozione. Hanno forse paura che i nostri agenti la usino per torturare chi parcheggia male o le vecchiette che non attraversano sulle strisce? Abbiamo fatto notare loro che perfino l’acqua può essere uno “strumento di tortura”. Ma loro non vogliono “armare fino ai denti” la municipale, perché “non rientra nei loro compiti”.

Il gruppo della Lega sottolinea che la Municipale di Prato è stata una delle prime polizie locali ad avere la pistola. "Senza dimenticare che esistono sentenze che impongono che gli agenti sul campo abbiano tutti gli strumenti utili a difendersi. - prosegue Spada - Tante scuse per non ammettere che loro tengono più alla sicurezza e al benessere dei violenti o degli aggressori, che non a quella degli agenti o dei cittadini perbene".

Rincara la dose Claudiu Stanasel del Centrodestra, altro firmatario della mozione con Lega, Fratelli d'Italia e Patrizia Ovattoni: "Questo è lo stesso Pd che fa parte del Governo Draghi, il quale, ci teniamo a ricordare, ha portato il Taser a Prato. Ancora una volta la maggioranza dimostra la propria ipocrisia e la mancanza di rispetto verso il corpo della polizia municipale sia verso la cittadinanza pratese, facendoci capire chiaramente che continuano a sottovalutare il problema relativo della sicurezza che a Prato esiste".