12.07.2021 h 21:41 commenti

Niente taglio dell'erba lungo la ferrovia, Sapia (Pd) chiede alla Regione di intervenire

Da La Querce a Vaiano la vegetazione cresce lungo i binari senza nessuna manutenzione, il problema riguarda anche altri Comuni della piana, da qui la richiesta di un tavolo per costringere Rfi a programmare gli interventi

Dopo le protese dei residenti di via Abba ( leggi ) per l'incuria in cui si trova la striscia di terra fra la ferrovia e la strada, anche gli abitanti de La Querce si sono rivolti a Notizie di Prato. Questa volta per chiedere a Ferrovie dello Sato di programmare la manutenzione ordinaria dei terreni adiacenti ai binari. “Da quando sono state messe le barriere antirumore – spiegano – il taglio dell'erba avviene a stento una volta all'anno e questo crea non pochi problemi: tra i rovi si annidano topi e animali morti che poi imputridiscono. Inoltre in estate il pericolo di incendi triplica visto che l'erba secca e le scintille provocate dai treni possono innescare roghi. A tutto questo si aggiunge anche che Rti non risponde alle numerose proteste che costantemente inviamo”.Ad essere preoccupato anche il benzinaio Fossi di via Firenze: “Tra la ferrovia e il distributore – spiega – per fortuna c'è una striscia di terra di nostra proprietà che cerco di tenere in ordine e pulita, ma il confine fra le sterpaglie alte nella proprietà di Rfi e la pompa di benzina è minimo”. Sempre in via Firenze, all'altezza della rotonda della Sacra Famiglia, la situazione è ancora più degenerata: le piante e i rovi invadono il marciapiede e impediscono parte della visuale per gli automobilisti. Una situazione che è stata discussa anche in Consiglio Comunale con tre question time, una del capo gruppo del Pd Marco Sapia: “Un problema – spiega il consigliere di maggioranza- che riguarda tutti i Comuni che si trovano lungo la ferrovia da Calenzano a Vaiano, per questo chiederò alla Regione di istituire un tavolo tecnico con le amministrazioni interessate per trovare una soluzione rapida: Ferrovie dello stato non può continuare a ignorare le richieste di sindaci e cittadini: deve iniziare a programmare la manutenzione e non limitarsi a intervenire in modo sporadico. E' anche un problema di salute e sicurezza pubblica”.