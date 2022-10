19.10.2022 h 16:09 commenti

Niente segreti sulla produzione del Lanificio dell'Olivo, al via la sesta edizione di Apriti Moda

Il 22 ottobre, su prenotazione, sarà possibile visitare il magazzino delle materie prime con mohair, alpaca e cachemire, ma anche entrare nei reparti di torcitura e filatura

Dopo le giornate del Fai d'autunno arrivano quelle dedicate ai brand più importante della moda e alle realtà della piccola e media industria che contribuiscono al successo del made in Italy. Sabato 22 ottobre porte aperte al lanificio dell'Olivo, per la sesta edizione di Apriti moda, l'iniziativa a carattere nazionale nata a Milano.

Un percorso all'interno della produzione di filati fantasia, per conoscere le materie prime dalla lana, all'alpaca, al mohair e al cashmere, ma anche reparti fondamentali come filatura e ritorcitura, fino al laboratorio del campionario, dove vengono studiate le proposte e i colori in trend con ogni stagione, da presentare alle manifestazioni internazionali e selezionate dalle case di moda più prestigiose. ““Partecipiamo per la seconda volta ad Apriti Moda dopo l’anno scorso- dice Fabio Campana,

amministratore delegato di Lanificio dell’Olivo -perchè pensiamo che sia importante rivelare il

dietro le quinte e Apriti Moda è sicuramente un’occasione originale per raccontare l’eccellenza

delle produzioni, molto spesso sconosciute al grande pubblico, che della moda vede solo il

risultato finale sulle passerelle o nei negozi e che invece è frutto di conoscenza, esperienza e

visione”. Sabato sarà anche l'occasione per apprezzare le scelte verso la sostenibilità che copre tutti i settori chiave della sostenibilità, dalla responsabilità sociale alla riduzione del rischio chimico, alla tracciabilità, all’uso di energia pulita.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus