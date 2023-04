06.04.2023 h 15:05 commenti

Niente Roubaix donne per Vittoria Guazzini: frattura del bacino per una caduta

La 22enne poggese stava facendo una ricognizione sul percorso della classica del pavè. E' la seconda volta che l'atleta toscana riporta un infortunio in occasione di questa corsa

Niente Parigi-Roubaix donne, in programma sabato, per la ciclista poggese Vittoria Guazzini, azzurra oro mondiale nel quartetto dell'inseguimento ma che si disimpegna molto bene anche su strada. La 22enne portacolori della Fdj è caduta durante la ricognizione del percorso, e gli esami medici a cui è stata sottoposta hanno evidenziato una frattura del bacino. E' la seconda volta che l'atleta toscana riporta un infortunio in occasione della Parigi-Roubaix: le capitò anche in occasione della prima edizione (per le donne quella del 2021),quando cadendo in gara riportò la frattura di una caviglia.

"Ne deduco che la Roubaix davvero non è la mia corsa - il commento della Guazzini su Twitter -. Sono venuta qui due volte e in entrambe le occasioni me ne vado con un osso rotto. E' un peccato lasciare il team, ma sono certa che le mie compagne sapranno farsi valere"