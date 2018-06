11.06.2018 h 17:26 commenti

Niente rinnovo del permesso di soggiorno perché già condannato due volte: fa ricorso al Tar ma perde

Lo straniero "paga" i reati commessi nel 2010 e poi nel 2016. Adesso la questura potrà notificare un nuovo provvedimento di espulsione e rimpatriarlo

E' ricorso al Tar contro il ministero dell'Interno in seguito alla decisione della questura di Prato, ad agosto del 2017, di non rinnovargli il permesso di soggiorno a causa delle condanne penali riportate, ma i giudici amministrativi hanno confermato il diniego che si era tradotto in un provvedimento di espulsione.Protagonista un albanese che, dopo aver chiesto e ottenuto il permesso per motivi di lavoro subordinato, si è visto negare quello per “attesa occupazione” diventando, formalmente, un clandestino. Il suo difensore, Antonio Bertei, ha giustificato il ricorso con il fatto che le condanne – una nel 2010 per furto aggravato e l'altra nel 2016 per tentato furto in abitazione – non sono sufficienti a “comprovare la sua pericolosità sociale”. Altri elementi sono stati portati all'attenzione del Tar nella speranza di annullare il provvedimento di espulsione: la mancata valutazione da parte della questura dell'inserimento sociale dell'albanese che vive in Italia da nove anni con la famiglia di origine, genitori e due fratelli, e il fatto che lavori come apprendista per una ditta edile. Ma a convincere la questura dell'assenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno anche altre notizie di reato per rapina e altri precedenti di polizia a carico del richiedente. In un primo momento il Tar aveva accolto la richiesta di sospensiva dell'espulsione ma l'ulteriore sviluppo del procedimento ha portato a dare ragione alla questura.Secondo i giudici amministrativi, i reati per i quali l'albanese è stato condannato “sono ostativi all'ingresso nel territorio nazionale. Il primo fatto è consistito nel tentativo di rubare uno scooter con manomissione del blocco di accensione e forzatura del bloccasterzo, che che costituisce violenza sulle cose, mentre il secondo reato (tentato furto in abitazione) è considerato di per sé ostativo”.Ora la questura potrà notificare un nuovo provvedimento di espulsione e rimpatriare l'albanese.