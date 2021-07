07.07.2021 h 15:54 commenti

Niente prima alla elementare di San Giorgio, i genitori organizzano un sit in. La preside: Scelta obbligata"

Gli iscritti per il prossimo anno scolastico sono solo 8 e quindi dovranno andare a Paperino dove il numero degli studenti permette la formazione di due classi. Le mamme non ci stanno: "Troppi disagi per i nonni che devono andare a prenderli"

L'onda del calo demografico arriva alle scuole primarie, e così a settembre 9 bambini residenti a san Giorgio a Colonica nati nel 2015 non potranno frequentare il primo anno della scuola di primo grado nella loro frazione, ma si dovranno spostare a Paperino.

Numeri troppo piccoli per comporre una classe, che non sembrano destinati a crescere, anzi dalle undici iscrizioni di febbraio, tre alunni hanno scelto altre soluzioni. I genitori dei bambini però non si arrendono e per domani 8 luglio alle 20,30 hanno organizzato un sit in davanti alla scuola primaria Valeria Crociani, quella che i loro figli. per stradario, avrebbero dovuto frequentaere a partire da settembre. "Gli anni scorsi - spiega Paola Lombardi - alcuni bimbi di Paperino sono stati trasferiti a San Giorgio a Colonica e quindi la classe prima è stata formata. Quest'anno invece, non si capisce come mai, tocca ai nostri andare nell'altra scuola dove sono state organizzate già due prime. L'ammnistrazione ha messo a disposizione un pulmino, visto che non tutti i nonni possono raggiungere la scuola a piedi, ma a pagamento e questo non ci senbra giusto perchè siamo noi a subire il disagio."

I genitori hanno provato anche ad appellarsi alle norme anticovid che permettono la formazione di classi con meno di 15 alunni, ma è una concessione valida soltanto per l'anno scolastico 2020/21. "Abbiamo mobilitato anche l'ammnistrazione - continua Lombardi - il sindaco si è interessato alla questione, ma i tempi sono stretti e quindi va trovata una soluzione. Siamo anche disposti, almeno in cinque famiglie, a iscrivere i bambini a una scuola paritaria in modo da impedire la formazione di due classi a Paperino e quindi a convincere i genitori ad accettare la soluzione San Giorgio a Colonica".

All'incontro di domani sera è stata anche invitata la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Levi Francesca Zannoni, che però ha già spiegato ai genitori la situazione. "Classi con meno di 15 bambini non possono essere formate - spiega - l'alternativa è la primaria di Paperino che dista poco meno di 1,5 km dalla Crociani. Credo che sia un giusto compromesso anche perchè le due prime hanno 17 e 19 alunni, un numero ideale di studenti. Queste comunque sono decisioni del Provveditorato agli studi. A febbraio quando si sono concluse le iscrizioni e ho visto i pochi studenti ho subito convocato i genitori spiegando la situazione. Una possibilità era l'arrivo di nuovi studenti al termine delle iscrizioni, ma non nessuno si è iscritto, anzi degli 11 in lista tre hanno scelto altre soluzioni".