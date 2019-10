30.09.2019 h 11:08 commenti

Niente pressione la notte, da un mese rubinetti a secco in via Turchia e via di Gabbiana

Dalla fine di agosto ai piani alti non arriva l'acqua, disagi per le persone allettate che non possono lavarsi. La rabbia dei residenti: "Non pagheremo la bolletta per un servizio che non c'è"

Da un mese niente acqua la notte nei palazzi delle case popolari in via Turchia e via di Gabbiana, in zona San Giusto.

“Dalla fine di agosto – spiegano alcuni abitanti – a partire dalle 23 e fino alle 6 del mattino nei piani bassi dai rubinetti esce un filo d'acqua, completamente a secco quelli alti. Una situazione insostenibile anche perchè ci sono persone allettate che hanno bisogno di acqua corrente per lavarsi”.

Un problema che dipende dalla pressione dell'acquedotto cittadino. “Le case – fanno sapere da Publiacqua – si trovano alla fine di un distretto dell'acqua e quindi la pressione è sicuramente inferiore. A questo si aggiunge che la notte viene ulteriormente abbassata, per evitare perdite nel sistema, ora cercheremo di regolare meglio le valvole in modo da non creare problemi a chi vive in questi palazzi. In altre vie della zona anche ai piani alti arriva comunque l'acqua”.

I residenti però, sono esasperati e minacciano di non pagare la bolletta dell'acqua: “E' un disservizio che va avanti da troppo tempo, inoltre nessuno ci ha avvertito e così la prima notte non abbiamo neppure fatto scorta d'acqua e abbiamo fatto partire lavatrici e lavapiatti rischiando di bruciare il motore. Per un mese non abbiamo avuto acqua e quindi non siamo intenzionati a pagare un servizio che non è stato erogato.”





