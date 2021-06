04.06.2021 h 09:52 commenti

Niente prenotazione alla Lazzerini per il prestito e la restituzione dei libri

Da domani anche il sabato l'accesso sarà libero, resta obbligatoria la prenotazione per i posti studio, prologata a fine settembre la consegna a domicilio dei libri per chi è in quarantena, in isolamento. Nuovo orario anche per la Ovest e la Nord

Da domani, sabato 5 giugno, torna l'accesso libero anche il sabato per il prestito e restituzione dei libri alla biblioteca Lazzerini, ancora su prenotazione , invece l'accesso alla sala studio tramite l'app Affluences oppure collegandosi al sito https://affluences.com/ Da domani le biblioteche Ovest e Nord 'P. Impastato' apriranno al pubblico il sabato dalle ore 9 alle 13, ampliando così il proprio orario di apertura settimanale: lunedì ore 14-19; mercoledì e venerdì ore 9-13 e 14-19; sabato ore 9-13 Intanto , dopo il successo della sperimentazione nel mese di maggio, viene prorogato fino al 30 settembre il servizio di prestito a domicilio per i cittadini in quarantena, isolamento o in situazione di vulnerabilità. Sospeso solo nel mese di agosto, il servizio organizzato dal Comune di Prato e dall'associazione Arci nell'ambito del Progetto Insieme, prevede la consegna direttamente a casa di libri, cd e audiolibri della Biblioteca Lazzerini.

