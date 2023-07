17.07.2023 h 13:07 commenti

Niente posto gratis all'asilo nido: manca la convenzione fra Comuni

Il bando della Regione Toscana prevede, per le famiglie che hanno diritto al servizio, di poter richiedere l'iscrizione anche nei comuni limitrofi, ma i sindaci di Agliana, Vaiano, Vernio e Cantagallo non hanno ancora firmato. L'odissea di una lettrice di Notizie di Prato

Il comune di Agliana non attiva con quello di Prato la convenzione per il servizio Nido Gratis previsto dala Regione e a pagarne le conseguenze sono le famiglie.

Il problema è stato sollevato da una lettrice di Notizie di Prato che, essendo residente nel comune di Agliana ha fatto domanda per iscrivere il figlio all'asilo usufruendo della possibilità di avere il servizio gratuito, visto che rientra nei parametri Isee previsti dal bando. "A maggio - spiega la lettrice - abbiamo fatto la domanda per l'iscrizione al nido comunale che però, per il secondo anno consecutivo, non è stata accettata. A giugno abbiamo presentato la domanda per il nido gratis nel comune di Prato ad uno privato convenzionato con la motivazione della prossimità prevista dal bando, il nido infatti si trova a 550 mt dal mio luogo di lavoro. Il comune di Prato mi comunica che la mia domanda non è accettabile in quanto nel raggio di 1 km si trova un asilo nido comunale dove avrei dovuto fare domanda, solo a seguito di rifiuto di questa avrei potute fare domanda in un nido convenzionato". L'assessore all'istruzione di Prato Ilaria Santi però motiva il rigetto diversamente: "Il protocollo della Regione Toscana - spiega - prevede che per permettere il passaggio da un Comune all'altro sia attivata una convenzione che per il Comune richiedente non ha nessun costo. Purtroppo il sindaco di Agliana non l'ha ancora firmata, e quindi la piattaforma per le iscrizioni non ci fa procedere nella pratica. Ho immediatamente chiamato il primo cittadino che si è impegnato a sbloccare la situazione".

Nel frattempo è una lotta contro il tempo perchè come precisa la lettrice: "Il 28 luglio chiuderanno la fase istruttoria del provvedimento, al termine del quale o si è dentro o si è fuori senza possibilità di appello. E’ assurdo che un cittadino italiano non abbia diritto ad un percorso educativo con gli altri suoi coetanei solo perché i genitori non possono permettersi di pagare una retta di € 737 al mese. E’ assurdo che per cavilli burocratici debba rimetterci il cittadino, per altro di un anno e mezzo".

Il problema delle convenzioni, secondo quando spiegato dall'assessore Santi non riguarda solo il Comune di Agliana: "Abbiamo lo stesso problema con i Comuni della Val di Bisenzio, da settimane sto cercando di sbloccare anche questa situazione. Sicuramente arriveranno richieste per frequentare i nostri nidi gratuitamente anche dai residenti a Vaiano, Vernio e Cantagallo e per allora vorremmo che non ci fossero intoppi".

Un'altra lettrice ci ha contattato per denunciare un problema analogo con il Comune di Montale dove risiede.