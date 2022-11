07.11.2022 h 14:52 commenti

Niente permesso di soggiorno al cittadino che ha una condanna: il Tar dà ragione alla Questura

L'uomo, in Italia da 20 anni, aveva fatto ricorso tramite il suo legale dopo aver ricevuto il diniego al rinnovo in seguito ad un condanna per favoreggiamento della prostituzione

La condanna a un anno e sei mesi di reclusione per favoreggiamento della prostituzione è costata ad un cittadino cinese il rinnovo del permesso di soggiorno. Lo scorso agosto, il questore di Prato ha rigettato l'istanza di rinnovo per motivi di lavoro perché a carico del cinese è risultata una sentenza pronunciata nel gennaio del 2019 per reati commessi diversi anni prima. L'avvocato Stefano Lorenzetti, che assiste l'uomo, ha presentato ricorso al Tar sottolineando che la questura, respingendo la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze: la permanenza in Italia da oltre 20 anni, un regolare contratto di lavoro, nessuna attinenza con le categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi e che il precedente penale è vecchio di diversi anni. I giudici amministrativi hanno dato ragione al ministero dell'Interno che si è costituito insieme alla questura per sostenere la propria decisione. Il reato per il quale è stato condannato il cinese – secondo la pubblica amministrazione – “è ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno”, inoltre non sono state rilevate sul territorio italiano “presenze di legami familiari considerevoli”, ed è stata ritenuta “prevalente la pericolosità sociale”. Il legale ha ribattuto sull'insufficienza di motivazione e sulla ingiustizia della decisione del questore ma il Tar ha respinto la tesi. “Non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”: questo si legge nel Testo unico 286/1998 che disciplina l'immigrazione sul territorio nazionale.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus