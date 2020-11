21.11.2020 h 16:33 commenti

Cartoline degli stadi e non francobolli. Una super collezione di quasi seimila immagini

Fabrizio Pugi da 30 anni raccoglie le immagini degli stadi di tutto il mondo, con la predilezione per quelle antiche in bianco e nero. Tra i suoi tesori anche una di quello di Amsterdam data 1920

Mandami una cartolina… da uno stadio. Una richiesta che si è ripetuta per 30 anni e ha raccolto 5.825 immagini degli stadi di tutto il mondo. A farla Fabrizio Pugi, nel 1990 aveva 16 anni, che ama il calcio dalla prospettiva del campo da gioco verso le tribune. “Mi ha sempre affascinato la struttura più che il contenuto – racconta – ma l’idea di collezionare le cartoline mi è venuta quasi per caso. Ero al mare a Viareggio nel 1990, quando c’erano i mondiali, e a un mio amico di Torino chiesi, una volta rientrato in città, di inviarmi una foto del delle Alpi. Lui lo fece e da lì è iniziata questa passione”. Quando internet non c’era le cartoline venivano spedite da amici, recuperate personalmente con viaggi mirati, ma soprattutto leggendo il Guerin sportivo, il settimanale dove veniva pubblicata la rubrica “La palestra” uno spazio dedicato ai collezionisti. “Piano piano ho imparato ad prezzare gli stadi vecchi, con immagini in bianco e nero. La prima è stata quello di Glasgow che risale al 1908”.Poi sono arrivati i cellulari, le cartoline sono sparite ma è arrivata la rete, e proprio qui si danno appuntamento i collezionisti che si scambiano e comprano cartoline. “Anche se si usa internet – continua Pugi – la spedizione avviene per posta e così ogni sera quando torno a casa, apro la casetta delle lettere e ho sempre lo stesso batticuore quando vedo la busta”.Pugi ama molto le cartoline “vissute” quelle che sono state spedite, che raccontano una storia, delle emozioni: “Il 30 luglio ne ho pubblicata una dello stadio di Amsterdam, demolito nel 1929, che era stata spedita esattamente 100 anni prima, il 30 luglio del 1920”.Tutte le immagini sono catalogate in numerosi album, anche quelli un ricordo degli anni ‘90 quando le foto si stampavano. “Iniziano ad essere veramente tante – continua Pugi – ma è sempre emozionante vederle e toccarle”.Tra le passioni del collezionista di Vernio, anche quella di pubblicare sulla sua pagina Facebook il numero esatto degli spettatori che assistono ogni domenica alle partite di serie A, B e C.