05.08.2019 h 17:24 commenti

Al buio la zona sud della città, E-Distribuzione: "Stiamo riparando il guasto, entro le 22 corrente riattivata”

Il problema si è verificato sulla linea che alimenta le zone di San Giusto, Iolo e Grignano, i tecnici sono al lavoro per ripristinare il cavo interrato danneggiato in due punti. Entro le 22 l'intervento sarà concluso

Elettricità ad intermittenza, oggi 5 agosto, nella zona di Grignano, San Giusto e Iolo a causa di un guasto sulla centralina che alimenta questa parte di città. Da E- Distribuzione fanno sapere che il guasto si è verificato nella linea “Reggiana”, su due punti del cavo interrato.

Le squadre, coadiuvate dal centro operativo, sono al lavoro dal pomeriggio e in parte l’elettricità è tornata ma sono ancora centinaia le utenze scollegate. Enel conta di riattivare la corrente entro le 22. L’intervento sta richiedendo più tempo di quello preventivato in un primo momento. L’operazione è complessa. Fino a ora i tecnici hanno operato con manovre in telecomando e con interventi sul posto per installare un cavo attrezzo – ovvero un tratto di linea componibile in esterno in sostituzione del cavo interrato – per rialimentare anche il resto delle utenze prive di elettricità.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus