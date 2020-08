12.08.2020 h 16:02 commenti

Niente "cocomerata" per Ferragosto: quest'anno la festa di mezza estate è in formato ridotto

Il programma prevede l'esibizione di tre band musicali dalle 19 alle 22. A seguire sarà possibile vedere il film proiettato al Castello. Alle 17.30 ci sarà l'Ostensione della Sacra Cintola dal pulpito di Donatello della Cattedrale

Come era stato già annunciato, quest'anno non ci sarà la tradizionale cocomerata di Ferragosto, annullata a causa delle misure anticontagio per il Covid 19. Sabato 15 agosto, in piazza Santa Maria delle Carceri, si svolgerà comunque la “Festa di mezza estate”, tradizionale appuntamento di Ferragosto rivolto a chi è rimasto in città e che quest'anno ospiterà musica dal vivo con tre band.

I gruppi si esibiranno dalle 19 alle 22 con generi musicali pensati per un pubblico di tutte le età. Il programma prende il via alle 19 con gli “Apple Party and The First Ladies”. A fare da intermezzo alle 20 ci sarà il saluto del sindaco Matteo Biffoni, poi alle 20.15 Andrea Franchi e per concludere alle 21.15 “L'Ostile Scout”.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Prato in collaborazione con Fonderia Cultart, è a ingresso gratuito e si terrà nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. Verranno messe a disposizione 100 sedute. Per coloro che volessero proseguire la serata, dalle 22 comincerà il cinema sotto le stelle al Castello dell'Imperatore.

Prevista invece per le 17.30 la tradizionale Ostensione della Sacra Cintola dal pulpito di Donatello della Cattedrale alla quale parteciperà il sindaco Biffoni.