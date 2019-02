15.02.2019 h 09:36 commenti

Niente carcere per l'anziano che uccise la moglie gravemente malata, Mattarella ha concesso la grazia

Il Presidente della Repubblica ha riconosciuto nel gesto disperato di Vitangelo Bini la volontà di liberare la moglie dalle sofferenze che l'Alzheimer le incuteva ogni giorno di più

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia a Vitangelo Bini. Per l'89enne che nel dicembre del 2007 uccise la moglie ricoverata in ospedale gravemente malata di Alzheimer, è la fine di un incubo. Condannato in via definitiva a 6 anni e mezzo di reclusione, grazie a Mattarella non andrà più in carcere.

I fatti risalgono al primo dicembre 2007. Quando i medici dell'ospedale di Prato, comunicarono un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute e la necessità di trasferimento in un'altra struttura, Bini si presentò nel reparto, raggiunse il letto della moglie, tirò fuori la pistola che si era portato dietro e fece fuoco utilizzando un cuscino per attenuare il colpo. I figli si sono sempre battuti perché questo gesto disperato fosse riconosciuto come un atto d'amore verso la loro mamma. Subito dopo la condanna definitiva dell'ex vigile urbano, la procura di Prato aveva sospeso l'esecuzione della pena detentiva per “gravi ragioni di salute” in attesa della decisione del tribunale di Sorveglianza che a partire da dicembre scorso si era preso 6 mesi di tempo per valutare la compatibilità del regime carcerario con le condizioni dell'anziano. Il presidente della Repubblica è stato più veloce e ha messo la parola fine a questa triste e dolorosa vicenda. Mattarella ha concesso la grazia anche ad altri due casi analoghi a quello di Bini, tutti accecati dalla disperazione familiare: Giancarlo Vergelli e Antonio Dri.

"Nel valutare le domande di grazia, in ordine alle quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prevista istruttoria ha formulato avviso non ostativo,- spiega un comunicato del Quirinale - il Presidente della Repubblica ha tenuto conto dell'età avanzata dei condannati e delle precarie condizioni di salute dei medesimi, dei pareri favorevoli espressi dalle autorità giudiziarie nonché delle eccezionali circostanze in cui sono maturati i delitti, evidenziate nelle sentenze di condanna".

