Niente botti di Capodanno a Carmignano, lo stabilisce un'ordinanza

Divieto al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, l’uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia in tutto il territorio comunale dalle 15 di lunedì 31 dicembre 2018 alle 4 di martedì 1 gennaio 2019.

“Ogni petardo è un’esplosione di paura. Per Capodanno spegni i botti e accendi il tuo più bel sorriso al nuovo anno”. Con questo slogan il Comune di Carmignano ha deciso di mettere al bando l’uso di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, così da tutelare la quiete e l’incolumità delle persone e degli animali, il patrimonio pubblico e privato. A prevederlo è un’ordinanza del Sindaco Edoardo Prestanti, che vieta, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, l’uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia in tutto il territorio comunale dalle 15 di lunedì 31 dicembre 2018 alle 4 di martedì 1 gennaio 2019.

“Invito tutta la cittadinanza a godersi la bellezza e la magia del Capodanno senza utilizzare botti e artifici pirotecnici – spiega il Sindaco Edoardo Prestanti - nella consapevolezza che questi non sono elementi di divertimento ma in tanti casi, e la cronaca ce lo dimostra, possono recare gravi danni a persone, animali e cose, oltre che essere strumento di disturbo”. L’ordinanza prevede il divieto di uso di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia negli spazi e luoghi pubblici dell’intero territorio comunale, e nei luoghi privati laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici, in particolar modo riguardo l’interno o la prossimità di comunità per anziani e nelle aree di ricovero di animali. Sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro per l’inosservanza degli obblighi e dei divieti disposti dal provvedimento.