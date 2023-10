27.10.2023 h 20:04 commenti

Niente bar alla Medialibrary, le uniche interessate erano due aziende cinesi ma poi è saltato tutto

Delle due solo una, poi, ha presentato l'offerta ma sono stati riscontrati vizi di procedura che ne hanno comportato l'esclusione. Non ci sarà però alcun bis, neanche di tenore inferiore: il Comune ha deciso di rinunciare alla funzione bar

(e.b.)

Solo i cinesi erano interessati a ottenere in concessione il bar di Prismalab, il nuovo nome della Medialibrary realizzata tra via Filzi e via Pistoiese nell'ex fabbrica Pieri e inaugurata lunedì scorso. Alla manifestazione d'interesse del Comune, pubblicata a fine giugno, sono arrivate due candidature: si tratta di Francesco Zhang e di Pace snc di Hu Hairui, imprenidtori di origine cinese del Veneto e di Milano.Alla fase successiva, quella di invito a formulare un'offerta entro il 27 settembre, si è presentato solo Zhang. La sua proposta però non è andata a buon fine perchè ha commesso degli errori di procedura nell'espletamento della gara. Così almeno si evince dal verbale della commissione giudicatrice. Nella busta amministrativa sono stati inseriti degli elementi che invece avrebbero dovuto stare nella busta dell'offerta tecnica, pena l'esclusione. E così è stato. Depennato l'unico partecipante, l'appalto non è stato assegnato a nessuno. E non lo sarà neanche in futuro perchè non saranno bandite altre gare in merito neanche di tenore inferiore all'attuale che prevedeva una concessione di 5 anni del valore di un milione e 100mila euro. L'amministrazione comunale ha deciso di eliminare tale servizio da questa struttura nonostante sia stato acquistato e montato un bancone da bar, utilizzato per la festa inaugurale di lunedì e le pareti siano state abbellite da murales artistici rappresentanti momenti di festa.Quella stanza sarà trasformata in sala studio. E' probabile che il bancone resti per essere utilizzato in occasione di eventi speciali e al servizio degli spazi coworking, ma la funzione bar cesserà di esistere. Cancellata ancora prima di nascere.Una vicenda su cui il consigliere del Centrodestra Claudiu Stanasel ha presentato una domanda di attualità che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale: "Questo progetto rischia seriamente di diventare l’ennesimo flop costato milioni di euro pubblici, provenienti dalle tasche dei cittadini".