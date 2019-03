Torneranno a frequentare l'asilo nido già domani, mercoledì 27 marzo, i piccoli iscritti al nido Arcobaleno. La struttura è completamente inagibile dopo l'incendio che ieri sera 25 marzo ha distrutto tutta la parte interna dell'asilo, per cause ancora da accertare ( LEGGI ). Ieri sera sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, il vicesindaco Simone Faggi e il responsabile della protezione civile Sergio Brachi. Da subito è stato chiaro come l'asilo fosse completamente devastato e inutilizzabile nei prossimi mesi. Gli uffici della pubblica istruzione si sono subito attivati per trovare una soluzione per i 54 bambini dell'asilo, tenendo conto della delicata fascia d'età che necessita di strutture adeguate.