Nidi comunali: troppe richieste per i lattanti, tornano le liste d'attesa

Per la fascia d'età zero sei mesi sono dodici i posti a disposizione, contro le decine di richieste. L'ex asilo Abatoni, con i fondi del Pnrr, trasformato in centro ZeroSei per liberare spazio al Galilei

Tornano le liste d'attesa negli asili nidi comunali. Dopo la pandemia sono aumentate le richieste di iscrizioni per i bambini lattanti (zero sei mesi ) nelle strutture comunali, ma i posti a disposizione sono 12 contro le decine di richieste.

Il Pnrr non ha autorizzato la costruzione di nuovi nidi, visto l'ampia offerta del territorio, perciò l'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi ha fatto richiesta per finanziare la trasformazione degli Abatoni (leggi) in spazio gioco. La realizzazione è prevista entro il 2026.

"Attualmente lo spazio ZeroSei è in viale Galilei - spiega - l'idea è di trasferirlo a Santa Lucia, struttura vuota dopo la realizzazione della scuola a Villa Fiorita, liberando spazio per i più piccoli. Tutto il complesso verrà riorganizzato visto che ospita il progetto 0/6 anni".

Intanto per i genitori dei bambini del nido e per quelli della scuola dell'infanzia è tempo di iscrizioni, per i primi entro il 27 gennaio per i secondi il 30 gennaio.

Per aiutare le famiglie nella scelta della scuola l'assessorato alla pubblica istruzione ha affidato ad un'agenzia specializzata, la realizzazione di sedici video, dieci per ogni nido e sei per le scuole dell' infanzia, che sono pubblicati sulla pagina Youtube del Comune e su quella delle singole scuole .

"Le visite in presenza ci sono sempre e restano fondamentali - ha spiegato Silvia Anichini del coordinamento pedagogico - ma con questa pubblicazione vogliamo aiutare i genitori in una prima scelta. Lo scorso anno le nostre insegnanti, che sono state le prime a ricorrere ai video e alla tecnologia per rimanere in contatto con i bambini durante la pandemia, hanno realizzato dei piccoli video amatoriali di presentazione, quest'anno abbiamo fatto un salto di qualità affidandoci a professionisti. Per ogni scuola è stata indicata la peculiarità e per tutte presentato il progetto educativo del comune di Prato"

Le iscrizioni per gli asili nido terminano il 27 gennaio e mercoledì 18 dalle 17 alle 19 tutti i dieci comunali resteranno aperti per l'open day, mentre per le sei scuole dell' infanzia le iscrizioni si chiudono il 30 gennaio.

"Per la fascia 3- 6 anni - ha spiegato Anichini - non ci sono liste d'attesa, se nella struttura scelta dalla famiglia non c'è posto cerchiamo di trovare una soluzione proponendo altre scuole".

Tra nidi e scuole dell' infanzia sono 950 gli iscritti nell' anno in corso, gli insegnanti sono 30 e gli educatori 70, tutti di ruolo.

Per aiutare i genitori stranieri a scegliere la scuola e a portare a termine l'iscrizione (online per la fascia 0-3 e tramite Pec per gli altri) è stato attivato uno sportello, su appuntamento, con mediatori culturali che parlano cinese, urdu, pidgin e arabo (numero verde 800242525).

"I bambini ucraini che frequentavano le nostre scuole - ha sottolineato Santi - sono tornati in patria. Ad oggi non ci sono più iscritti".

