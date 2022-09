22.09.2022 h 11:55 commenti

Nicola Zingaretti dà la scossa al Pd pratese: "Massima mobilitazione fino a domenica"

Ieri sera il comizio in piazza del Comune alla presenza di tutti i candidati dei collegi pratesi, della segretaria regionale Bonafè, del sindaco Matteo Biffoni e del segretario provinciale Biagioni

(e.b.)

"Don't stop believin", non smettere di crederci, lo canta Journey al termine del comizio di Nicola Zingaretti ieri sera, 21 settembre, in piazza del Comune, lo ribadiscono più volte tutti i candidati e gli esponenti Pd intervenuti da quel palco per lanciare la corsa finale verso le urne del 25 settembre che decreteranno la composizione del nuovo Parlamento.Appelli accorati lanciati a un pubblico non poi così nutrito su cui per tutta la sera è aleggiato lo spettro del confronto con la piazza di 48 ore prima di Matteo Renzi per Azione e Italia Viva.Il segretario provinciale Marco Bigioni, il sindaco Matteo Biffoni, la numero uno dei Giovani democratici Maria Logli, la segretaria regionale Simona Bonafè e i candidati nei collegi pratesi Tommaso Nannicini, Marco Martini e Marco Furfaro, tra una stilettata e l'altra agli avversari Giorgia Meloni, Matteo Renzi e Carlo Calenda, hanno chiesto a iscritti e simpatizzanti di mettersi pancia a terra fino alla chiusura delle urne per convincere gli indecisi e ribadire che domenica "si scelgono due modelli diversi di società e di Europa".La chiusura è stata affidata all'ospite d'onore, Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio e già segretario del Partito Democratico: "La campagna elettorale non la decidono solo i candidati, i social e gli scontri televisivi. Va vissuta per strada e sarà fondamentale per spostare i rapporti di forza. Voi troverete un'Italia che ha paura. Ecco, l'obiettivo non è solo il voto ma togliere all'italiano la paura del futuro. Dobbiamo combattere affinchè il 25 settembre non vinca il principale responsabile delle bollette energetiche che stanno mettendo in crisi famiglie e imprese. Ce la possiamo fare. Noi siamo quella parte d'Italia che durante la tragedia del Covid ha battuto i pugni sul tavolo di Bruxelles per ottenere i fondi del Pnrr. Vogliamo investire risorse pubbliche perchè chi è senza lavoro venga accompagnato in un nuovo percorso di formazione, vogliamo tagliare le tasse ai più poveri e non come vuole fare la destra ai più ricchi. Vogliamo investire nella scuola e nella sanità pubblica. Meloni ci accusa di statalismo per questo. Secondo lei lo Stato non deve mettere risorse in questi settori ma deve decidere quale è la persona che un cittadino può amare. E a proposito di diritti civili, comunque vada si scordi di toccare la legge 194 perchè faremo le barricate. Quando l'Europa ha detto "condanniamo Orban perchè sta smantellando la democrazia ungherese", a noi non è piaciuta la risposta delle destre italiane: "Orban ha vinto le elezioni e può fare come gli pare". Non è così nella democrazia. Anche chi vince le elezioni deve rispettare la Costituzione e le leggi. Deve rispettare i diritti universali riconosciuti. Ecco quindi quale è lo scontro. Ora più che mai è importante la bella politica per impedire che l'incertezza si trasformi in disillusione, paura, rabbia. Da qui a domenica incontrate le persone in carne e ossa con cui fare una riflessione. Il populismo è la correzione moderna della vecchia destra, capace solo di cavalcare le paure. L'unico voto per fermare le destre è il voto al Pd. E' un dato matematico, non solo politico. Dobbiamo combattere fino a domenica alle 23".