Niccolò Storai ospite dello spazio Alchèmia per presentare "Città sottovuoto"

Nello spazio di via Braga a Vaiano alle 21 è prevista anche una lezione aperta sul fumetto. L'evento è organizzato da Cantiere 325 con il patrocinio del Comune

Una lezione su come nasce un fumetto ma anche l'occasione per tornare a parlare di ecologia e di rispetto ambientale. Stasera venerdì 25 novenbre alle 21 Niccolò Storai sarà ospite dello Spazio Alchèmia in via Braga 125 a Vaiano per presentare il suo ultimo libro “Città sottovuoto” e per una lezione aperta sulle tecniche del fumetto.Protagonista della storia è il gatto Dante che, attraverso un racconto in tre atti passa dalla visione iniziale nella quale uomo e natura vivono in armonia, alla visione di una città grigia e senza alberi soffocata dallo smog dove la mancanza di verde va di pari passo alla mancanza di socialità e di rapporti umani. Per concludersi nella terza parte dove, riunendo intorno a sé un gruppo di amici, Dante riesce a portare avanti la sua rivoluzione verde in una città nella quale ognuno fa la sua parte per costruire un futuro migliore.L'evento è organizzato in collaborazione con Cantiere325aps e con il patrocinio del Comune di Vaiano. Posti limitati, prenotazione a cantiere325@gmail.com