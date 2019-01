24.01.2019 h 13:52 commenti

Nibali dona la sua maglia al gruppo Stremao, presto l'asta per raccogliere fondi a favore dei più bisognosi

Proprio come ha fatto questo autunno Cristiano Ronaldo, il campione di ciclismo siciliano ha accolto volentieri la proposta del medico sportivo, in contatto con uno dei fondatori di Stremao

Vincenzo Nibali ha donato la sua maglia a Stremao, il gruppo Facebook di Prato che da quasi tre anni sostiene le persone in difficoltà economica. Il campione di ciclismo ha accettato volentieri la richiesta arrivata dal suo medico sportivo, Emilio Magni, contattato dal collega Federico Nannicini, tra i fondatori di Stremao. Ed ecco che la maglia autografata con dedica al gruppo pratese, è arrivata a Prato assieme a borsa, berretto e borraccia.

( Proprio come è successo questo autunno con la casacca di Cristiano Ronaldo, anche la maglia di Nibali sarà messa all'asta per raccogliere fondi a favore delle varie attività di solidarietà portate avanti quotidianamente. In quell'occasione i volontari Stremao incassarano ben 1.600 euro offerti da un imprenditore pratese pronto a tutto per aggiudicarsi la maglia bianconera della stella del calcio LEGGI ). Chissà fino a dove si spingeranno gli appassionati di due ruote e i tifosi del campione siciliano.

La data dell'asta non è ancora stata fissata. Tempi e modalità saranno gli stessi adottati per Ronaldo: tutto avverrà on line in diretta Facebook in modo da favorire la più ampia partecipazione possibile e la massima trasparenza.