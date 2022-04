15.04.2022 h 15:29 commenti

Next Generation Prato, la città sigla un patto di collaborazione per sfruttare al meglio il Pnrr

Stamani la firma del Protocollo d'Intesa sulla governance per migliorare il coordinamento nella programmazione e nella progettazione oltre a mettere a punto un metodo di lavoro e la strategia congiunta per monitorare le varie fasi di attuazione

Il Next generation Prato, il documento che con 24 progetti ( LEGGI ) finanziabili dal Pnrr ripensa la città per i prossimi dieci anni, diventa un modello di lavoro basato sulla condivisione e la cooprogettazione fra amministrazione comunali, associazioni di categoria, Camera di Commercio, il Pin e i sindacati .Questa mattina, 15 aprile, è stato firmato il protocollo d'intesa (fra Comune di Prato, Pin - Polo Universitario Città di Prato, Camera di Commercio Pistoia-Prato, Confindustria Toscana Nord, Cna Toscana Centro, Confartigianato Prato, Confesercenti Prato, Confcommercio Prato, Confcooperative Toscana Nord, Legacoop, Cigl , Cisl, Uil) , per monitorare le varie fasi di attuazione dei progetti legati al Pnnr e per migliorare il coordinamento nella programmazione e nella progettazione operativa con l'obiettivo di intercettare i bandi e le opportunità di finanziamento che si presenteranno."Un modello - ha sottolineato il sindaco- già sperimentato durante la pandemia quando con un lavoro di squadra e di condivisione abbiamo deciso di chiudere le aziende, da cui non possiamo più prescindere: sarà la nuova metodologia su cui lavorare non solo per i fondi del Pnrr, ma per tutti quelli che si potranno intercettare".Il Comune è il capofila del progetto, primo in Italia a vedere una coesione così numerosa di tutti i soggetti interessati, presiederà anche un tavolo periodico di coordinamento che si riunirà ogni due mesi . Inoltre ha costituito una cabina di regia per gestire in modo snello l'intera attività nei prossimi mesi inizierà un piano di assunzione a tempo determinato proprio per dare gambe ai vari progetti "Le opere dovranno essere realizzate entro il 2023 - ha spiegatoassessore allo sviluppo economico - per questo serve implementare le risorse umane, in parte con assunzioni a tempo indeterminato e in parte a tempo determinato. I nostri uffici sono al lavoro per pensare al piano assunzioni per ogni progetto verranno finanziate anche le spese per il personale. quindi per ora è uno scenario in movimento".Il Comune di Prato si impegna a formalizzare il tavolo di coordinamento e a convocarlo con cadenza bimestrale; a effettuare costante attività di monitoraggio dei bandi e delle opportunità di finanziamento rispetto alle schede progetto inserite nel NGP; a coordinare le singole azioni progettuale in partnership con gli stakeholder coinvolti ai fini di aggiudicarsi il finanziamento, anche con l’ausilio del partner tecnico Pin Polo Universitario Città di Prato; a comunicare le varie iniziative del tavolo attraverso la piattaforma di Prato Circular City.Le parti si impegnano a garantire un rapporto costante con l’Amministrazione comunale per permettere lo scambio di informazioni sulle opportunità di finanziamento relative ai settori individuati come prioritari e strategici per loro, nell’ambito del presente Patto; a mettere a disposizione competenze e personale per raggiungere i fini delle progettualità che li coinvolgono; a individuare nei partecipanti al protocollo i soggetti più vicini per intraprendere forme di dialogo utili alla risoluzione di eventuali criticità da loro rilevate; ad utilizzare le proprie competenze, anche attraverso il trasferimento di conoscenze utili al miglioramento del livello delle progettualità messe in campo, per contribuire al sostegno degli altri firmatari del protocollo nelle eventuali attività di coordinamento; a fornire e rendere fruibili agli altri firmatari del Protocollo i servizi che ogni associazione eroga all’interno della propria struttura, valutando e condividendo di volta in volta e preventivamente le forme, le modalità e gli obiettivi."Il Pin Polo Universitario di Prato fornisce servizi didattici e formativi per i giovani - affermapresidente del Pin Polo Universitario Città di Prato - e ha l’obbligo morale di mettersi a disposizione in un fecondo dialogo per il futuro dell’area e per la piena realizzazione degli ideali dei nostri giovani”.“La soddisfazione di Confartigianato per la firma di questo Protocollo d’intesa è piena - dichiarapresidente di Confartigianato Imprese Prato - Ancora una volta Prato dimostra di essere capace di un confronto chiaro e costruttivo tra le istituzioni più importanti e rappresentative della città che non può che produrre risultati importanti come lo è la firma di questo protocollo. Un confronto chiaro e pulito che deve proseguire nell’interesse della città e del suo tessuto economico e sociale”."Sono molto soddisfatta per la sottoscrizione di questo protocollo di intesa sulla Governance di Next Generation Prato – afferma, presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato – perchè testimonia la volontà di collaborare di tutti gli attori coinvolti ad un obiettivo condiviso a favore del nostro territorio. Una volontà fondamentale per il futuro e la crescita del tessuto imprenditoriale pratese, ora più che mai.”"Le grandi difficoltà di questo momento storico rendono particolarmente apprezzabile e positivo il metodo di lavoro che Prato si è data per progettare il proprio futuro - commentavicepresidente di Confindustria Toscana Nord - Condivisione e convergenza di istituzioni e parti sociali sulla definizione di linee comuni e impegno di tutti per la loro realizzazione nei termini più efficaci e utili alla città. Il documento Next Generation Prato presenta aspetti di forte interesse per le imprese: l'attenzione per l'innovazione, in primo luogo, applicata a vari ambiti, ma anche iniziative per monitorare un aspetto delicatissimo della vita economica e sociale del territorio come quello del mercato del lavoro. I progetti per la rigenerazione urbana sono anch'essi importanti sia per le opportunità che la loro realizzazione potrà auspicabilmente offrire a imprese locali sia come occasione di riqualificazione della città."“Il documento strategico di Prato delinea le strategie dei prossimi anni, rappresentando però anche un punto di partenza per le future attività da realizzare - dicei, presidente territoriale di Prato Confcooperative Toscana Nord - I percorsi delineati, immediatamente cantierabili e con un focus sul distretto tessile, hanno permesso di sperimentare un metodo di lavoro da replicare anche per settori altrettanto importanti quali il turismo, la cultura e in senso ampio i servizi di tenuta delle comunità e di sviluppo dell’economia civile. Così come il periodo storico che stiamo attraversando ci chiama ad essere sempre pronti e capaci di cogliere gli immediati cambiamenti, così questo documento dovrà essere aperto e aggiornabile”."La firma di oggi sul Protocollo di Intesa per la governance della Next Generation segna un passo avanti nel percorso iniziato con l’ intesa del 21 luglio 2021 sulle 24 schede di progetto per l’attuazione degli interventi su lavoro, economia, livello tecnologico del distretto e qualità della vita - affermano il segretario generale della Cgil Pratodella Segreteria Cisl e il coordinatore provinciale Uil Prato- In un momento complicato per la vita del nostro Paese e dell’Europa, con i riflessi che si stanno determinando rispetto al rilancio delle attività a causa del conflitto in atto, è ancora più importante e significativo che i percorsi di recepimento dei fondi del Pnrr si concretizzino in una piena intesa fra parti istituzionali e parti sociali del nostro territorio e del nostro distretto. Cgil Cisl e Uil saranno fin da subito presenti e determinate nel favorire quei percorsi e quelle sintesi necessarie per un rilancio vero e efficace".