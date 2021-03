09.03.2021 h 18:20 commenti

Newsweek dà le pagelle agli ospedali: il Santo Stefano è undicesimo in Toscana

Il nosocomio pratese, secondo la classifica stilata dal popolare settimanale statunitense, è appena fuori dai primi cento d'Italia. Quello di Pisa è il migliore della regione, sul podio anche Arezzo e Careggi

Il Santo Stefano non rientra tra i 100 migliori nosocomi d'Italia secondo il settimanale statunitense Newsweek che ogni anno stila la classifica in collaborazione con Statista inc. Per la precisione è solo al 103° posto sui 108 nell'elenco e undicesimo in Toscana.

Il primo ospedale toscano che troviamo nella classifica nazionale, in cui primeggia il Gemelli di Roma, è quello di Pisa, ventesimo, seguito da Arezzo, al 23mo posto e dal policlinico fiorentino di Careggi al 24mo. Pisa, Arezzo e Careggi rappresentano il podio toscano della World's Best Hospital.

Rispetto al 2020, Pisa è migliorata superando Careggi che è arretrato.

Proseguiamo nell'elenco: Santa Maria Annunziata a Bagno a Ripoli è in 39ma posizione, Grosseto alla 46ma, Santa Maria Nuova di Firenze al 64mo posto, Siena al 67mo, Empoli al 70mo. Quest'anno al 75mo posto fa il suo ingresso anche l'ospedale di Pontedera. Prima del Santo Stefano c'è anche il nosocomio Versilia, piazzato all'83mo. Peggio di Prato fanno gli ospedali di Pistoia, di Lucca e Torregalli a Firenze che non sono neanche nella classifica.