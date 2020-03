25.03.2020 h 11:20 commenti

Neve marzolina in val di Bisenzio, allerta giallo per vento e nevicate a bassa quota

Strade imbiancate per poche ore all'alba di questa mattina, temperature in diminuzione, attenzione al ghiaccio

Dopo le temperature più che primaverili degli scorsi giorni, questa mattina 25 marzo la val di Bisenzio si è svegliata con un sottile strato di neve che ha imbiancato per poche ore le strade. Stando al vecchio adagio “neve marzolina c'è la sera e va via la mattina” in poco tempo i fiocchi si sono sciolti, restano comunque basse le temperature. Fino a questa sera la sala operativa della Regione Toscana ha confermato anche per Prato l'allerta meteo in codice giallo per forti venti e nelle zone appenniniche per nevicate anche a bassa quota.Massima attenzione a possibili ghiacciate, soprattutto nelel zone collinatri e montane.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

