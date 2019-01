23.01.2019 h 14:13 commenti

Neve in alta val di Bisenzio, imbiancate Montepiano, Gavigno e Fossato

Nel pomeriggio e in serata potrebbero verificarsi altre precipitazioni nevose. Da ieri sera i mezzi spalaneve e di salatura sono in azione per evitare che le strade si trasformino in una lastra di ghiaccio



Nel Comune di Vernio la neve è presente dall’altezza della Pusignara in su e soprattutto a Montepiano.



Nel Comune di Cantagallo le frazioni interessate dalla nevicata sono Gavigno e Fossato, dove sono caduti una decina di centimetri. Nel restante territorio di Cantagallo la precipitazione è stata molto debole e in pratica non ha lasciato tracce al suolo.



Tutti i Comuni della Val di Bisenzio hanno adottato un piano neve che programma nel dettaglio le operazioni di sgombero della viabilità comunale, il trattamento con i prodotti antigelo e la rimozione di rami o piante ad alto fusto cadute o in precario stato di stabilità. A disposizione dei Comuni ci sono autocarri e trattori con lame sgombraneve e strumento spargisale e personale addetto.





L’alta val di Bisenzio, questa mattina 23 gennaio, si è svegliata imbiancata. Da ieri sera i mezzi spalaneve e di salatura sono in azione per evitare che le strade si trasformino in una lastra di ghiaccio. I sindaci e i tecnici seguono l’evolversi della situazione. Nel pomeriggio e in serata potrebbero infatti verificarsi altre precipitazioni nevose.Nella neve è presente dall’altezza della Pusignara in su e soprattutto a Montepiano.Nelle frazioni interessate dalla nevicata sono Gavigno e Fossato, dove sono caduti una decina di centimetri. Nel restante territorio di Cantagallo la precipitazione è stata molto debole e in pratica non ha lasciato tracce al suolo.Tutti i Comuni della Val di Bisenzio hanno adottato un piano neve che programma nel dettaglio le operazioni di sgombero della viabilità comunale, il trattamento con i prodotti antigelo e la rimozione di rami o piante ad alto fusto cadute o in precario stato di stabilità. A disposizione dei Comuni ci sono autocarri e trattori con lame sgombraneve e strumento spargisale e personale addetto.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus