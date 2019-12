12.12.2019 h 18:16 commenti

Neve, ghiaccio, temporali e vento: diramate quattro allerte codice giallo

Previsto un brusco calo delle temperature con nevicate anche a bassa quota durante la notte. Protezione civile già al lavoro: mezzi spargisale in azione da stasera.

Neve, ghiaccio, vento: le prossime ore si preannunciano particolarmente critiche. Il Centro funzionale della Regione ha emesso il bollettino meteo che parla di condizioni difficili già a partire dalla sera di oggi, giovedì 12 dicembre, quando le temperature subiranno un brusco calo.

Codice giallo dalle 20 alle 7 di domani per il rischio ghiaccio; codice giallo dalle 3 alle 7 di domani per rischio neve; dalle 8 alle 20 codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico e, infine, un altro codice giallo per forte vento dalle 12 alle mezzanotte.

Le temperature scenderanno fino allo 0 verso le 20/21 di oggi e continueranno a scendere nel corso della notte. Già dalla mattina di domani è previsto un miglioramento con temperature sopra lo 0.

Le previsioni fanno temere la formazione di ghiaccio. Le zone più a rischio sono quelle collinari: Figline, Galceti, Canneto, Filettole e la parte pedecolllinare orientale del territorio comunale.

Dalla mezzanotte fino alle 3/4 è prevista neve anche a quote pianeggianti con cumuli di circa due centimetri e maggiori nelle zone sopra i 300 metri. Rischio neve che persisterà dalla mattina di domani a quota mille/1200 metri.

Per quanto riguarda la pioggia, sono previsti temporali fino al pomeriggio, mentre le raffiche di vento dovrebbero cominciare ad interessare la zona pratese da domani.

La protezione civile è già attiva con il 'piano ghiaccio neve' che prevede operazioni di salatura nei punti più critici, lungo la viabilità principale e le rotonde con particolare riguardo per la zona dell'ospedale. La salatura comincerà alle 20 e sarà ripetuta nel corso della notte. Pronti a intervenire, se le condizioni lo richiederanno, i mezzi spalaneve.



Edizioni locali collegate: Prato

