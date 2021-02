Alle 21 di stasera, 12 febbraio, scatta l'allerta neve in quasi tutta la Toscana. La sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale ha emesso poco fa un codice arancione che interessa quasi tutta la Toscana escluse Lunigiana, Garfagnana, Versilia e Arcipelago con validità fino alle 10 di domani. In serata infatti, è atteso l’ingresso di masse d'aria fredda di origine continentale provenienti da est a cui si assoceranno, dal tardo pomeriggio-sera, nevicate sparse fino a bassa quota (0-200 metri), in particolare sui settori appenninici e centro-meridionali.

Emessi anche tre codici gialli. Uno per ghiaccio su quasi tutta la regione valido dalle 18 fino alla mezzanotte di domani, sabato; un altro per vento, esteso a tutta la Toscana e valido per tutta la giornata di domani; ed infine per mareggiate, limitato al solo Arcipelago.

A causa del considerevole abbassamento delle temperature saranno possibili estese gelate e formazione di ghiaccio, più probabile a partire dalle ore serali di domani. Per questo motivo il Sistema della Protezione Civile del Comune di Prato prevederà degli interventi di salatura già dalla serata di domani salvo eventuali stati di necessità. In via precauzionale sono state chiuse le piste ciclabili a livello di sponda dei corsi d'acqua che si stanno innalzando a causa delle precipitazioni.

Nel corso della serata sarà attivo un costante monitoraggio circa l’evoluzione meteo sulla nostra città e tutte le squadre previste dal Piano Neve sono già pronte ad intervenire nel caso se ne ravvisasse la necessità.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito della protezione civile del Comune di Prato http://protezionecivile.comune.prato.it/