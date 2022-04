28.04.2022 h 20:26 commenti

Neurologia, un convegno sulla riorganizzazione dei percorsi di cura tra ospedale e territorio

Il convegno è stato organizzato dal primario del Santo Stefano di Prato, Pasquale Palumbo, segretario regionale della Società italiana di neurologia

La neurologia di fronte alle sfide della territorializzazione e del Pnrr è il tema al centro del convegno che si svolgerà domani, 29 aprile, all'auditorium di Santa Apollonia a Firenze. L'organizzazione è della Società Italiana di Neurologia (Sin) che riunisce tutti i neurologi che operano nelle diverse sedi ospedaliere, universitarie e territoriali della Toscana. In particolare si è occupato di questa giornata di approfondimento scientifico il primario della neurologia pratese, Pasquale Palumbo che è segretario regionale della Sin Toscana.

Ad attendere questa disciplina medica c'è la sfida della riorganizzazione dei percorsi di cura a cavallo tra ospedale e territorio alla luce delle innovazioni strutturali, come la digitalizzazione ed i cambiamenti organizzativi, tenendo sempre presenti le difficoltà legate alla sostenibilità del servizio sanitario pubblico.

Le patologie croniche come demenza, malattie cerebrovascolari, gravi cerebrolesioni acquisite, malattia di Parkinson, sclerosi multipla, epilessia, Sla, malattie neuromuscolari dovranno essere gestite, nei territori toscani, in un'ottica multidisciplinare e multiprofessionale con una forte integrazione tra l’ambito della ricerca e quello assistenziale.

Parteciperà Francesco Enriquens, Project Manager del progetto PonGov Cronicità, finanziato dal Fondo sociale europeo, realizzato dal Ministero della salute e affidato all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) che prevede, tra l’altro, il potenziamento della telemedicina e della sanità digitale. Interverrà anche Daniela Materrese, responsabile del settore programmazione ed organizzazione delle cure della Regione Toscana, che illustrerà le linee di indirizzo ed i progetti sanitari che si svilupperanno nei prossimi anni sul territorio regionale.

Per approfondire il tema dei modelli organizzativi più avanzati e sostenibili, sono stati invitati due stimati docenti della Bocconi di Milano, Valeria Tozzi e Mario del Vecchio, quest’ultimo adesso professore di Economia Aziendale all’Università di Firenze.

Nodi importanti che saranno sottoposti alla discussione di tutti i direttori delle sedi universitarie ospedaliere toscane, che interverranno nel corso della giornata e che insieme ad altri neurologi poi affronteranno temi specifici. Porteranno i saluti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed il presidente della Sin, Alfredo Berardelli.

“Si tratta - ha affermato Palumbo - di un’ottima occasione per riflettere sui cambiamenti in atto e per dimostrare tutta la disponibilità ed attenzione dei neurologi toscani per garantire a tutti i cittadini servizi, attività e prestazioni di buona qualità ed al passo con i tempi”.