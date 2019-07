02.07.2019 h 11:13 commenti

Nessuno vuole l'ex biblioteca Lazzerini e il prezzo d'asta scende sotto i cinquecentomila euro

Prossima asta, l'ennesima, il 18 luglio. Il fabbricato, tremila metri quadrati tra via del Ceppo Vecchio e via Pallacorda, potrà essere convertito in appartamenti, uffici e negozi

Per l'ex biblioteca Lazzerini un nuovo tentativo di vendita all'asta dopo tutte le precedenti andate deserte. Il 18 luglio l'enorme immobile che occupa buona parte di via del Ceppo Vecchio e di via Pallacorda sul retro, potrebbe finalmente uscire dall'oblio nel quale è finito dopo il trasferimento della biblioteca comunale nel vicino complesso Campolmi. Prezzo di poco inferiore a mezzo milione di euro (le ultime due aste partivano da 825 e 620mila euro circa), nulla a confronto dei quasi tre milioni della prima asta che ormai risale al 2014, conseguenza di un'esecuzione immobiliare di due anni prima. Di asta in asta - la cifra si è snellita fino ad arrivare a quella attuale che prevede un'offerta minima per la partecipazione alla vendita di 371mila euro con un rialzo minimo di 5mila. Delegato alla vendita è lo studio dell'avvocato Elisa Bigagli a cui le offerte potranno essere recapitate fino alle 12 del 17 luglio.L'edificio è destinato a residenziale, commerciale e terziario: tremila metri quadrati e passa che potranno essere completamente trasformati rispetto al passato. Il prezzo attuale potrebbe risultare interessante per una operazione immobiliare in pieno centro storico, a due passi dal Castello dell'Imperatore. Il fabbricato è composto da una sala conferenza, un deposito ed un'autorimessa al piano interrato, e al piano terra da un corpo diviso in varie sale, un grande soppalco, servizi igienici e una corte. La pecca sta nell'adeguamento dell'immobile alle norme antisismiche che potrebbero far lievitare il costo della ristrutturazione.