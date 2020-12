25.12.2020 h 15:22 commenti

Nessuna vittima pratese del Covid per Natale mentre i nuovi casi sono stati 50

In tutta la Toscana sono state trovate positive al coronavirus 613 persone su un totale di oltre 11mila tamponi analizzati. Calano i ricoverati negli ospedali ma ci sono cinque persone in più nelle terapie intensive

Sono 50, tre in più rispetto a ieri, i nuovi casi di positività al coronavirus accertati a Prato nelle ultime 24 ore, ma per fortuna oggi, giorno di Natale, non si registra nessun decesso in provincia. Una buona notizia, con la speranza che dopo il calo nei contagi registrato ormai da qualche tempo, sia la volta di un'inversione anche nella curva delle vittime del Covid.

Anche in Toscana, come si ricava dal bollettino della Regione, oggi si registra un numero contenuto di decessi, almeno a confronto con la media delle ultime settimane. Oggi sono infatti 6 le morti attribuite al Covid dalle autorità sanitarie: 5 uomini e una donna con un'età media di 75,5 anni. I nuovi casi di positività al coronavirus sono invece 613, scaturiti dall'analisi di 11.029 tamponi molecolari, di cui il 5,6% positivo. Sono invece 3.806 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 16,1% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.850 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono oggi 11.269, in aumento del 2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.009 (40 in meno rispetto a ieri), di cui 166 in terapia intensiva (5 in più).