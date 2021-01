22.01.2021 h 14:06 commenti

Nessuna vittima del Covid a Prato, mentre i nuovi contagiati sono 24

Dopo giorni funestati dai lutti, oggi il bollettino della Regione non segnala nessun decesso in provincia. In Toscana il numero degli attualmente positivi scende dell'1,2% rispetto a ieri, grazie alle 514 nuove guarigioni

Torna il numero zero nella casella delle vittime del Covid a Prato, dopo giorni caratterizzati da decessi nella nostra provincia, anche a causa del focolaio che si è sviluppato nel Pio Istituto Santa Caterina dei Ricci. Oggi, per fortuna, il bollettino della Regione non segnala nessun morto tra i residenti pratesi. Sono invece 24 i nuovi casi di contagio in provincia, compresi nei 429 positivi accertati in tutta la Toscana nelle ultime 24 ore: 422 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico. L'età media dei 429 nuovi positivi odierni è di 50 anni.

Oggi sono stati eseguiti 9.065 tamponi molecolari e 5.894 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,9% è risultato positivo. Sono invece 5.663 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,6% è risultato positivo. Oggi si registrano in Toscana 16 nuovi decessi con un'età media di 82,1 anni.

Gli attualmente positivi sono così 8.202, -1,2% rispetto a ieri, grazie alle 514 nuove guarigioni segnalate nel bollettino. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 752 (23 in meno rispetto a ieri, meno 3%), 110 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri, meno 5,2%).