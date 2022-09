24.09.2022 h 11:37 commenti

Rientra l'allarme per il giovane scomparso, è stato ritrovato e sta bene

Il ragazzo, georgiano da pochi mesi residente a Prato, non parla l'italiano e non aveva dato più sue notizie dal pomeriggio di ieri quando era uscito per andare a comprare un kebab. Dopo 24 ore, per fortuna, la soluzione positiva con il ritrovamento

E' rientrato nel giro di 24 ore, per fortuna, l'allarme per la scomparsa di un giovane di 21 anni del quale non si avevano notizie dal pomeriggio di ieri, venerdì 23 settembre. La prefettura, che aveva attivato le procedure del 'Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse', poco prima delle 17.30 di oggi sabato 24 settembre ha comunicato che Mumladze Romani, georgiano, da pochi mesi residente a Prato, era stato ritrovato in buone condizioni di salute.

Dopo la segnalazione circa la sparizione del giovane, che non parla italiano, era stato coordinato il servizio che aveva coinvolto forze di polizia, vigili del fuoco, protezione civile, strutture sanitarie. A guidare le attività di ricerca e soccorso + i carabinieri del comando provinciale di Prato. Il ventunenne, che abita nella zona di via del Ferro, era uscito di casa nel primo pomeriggio per andare in un kebab a Grignano dove è effettivamente stato visto. Poi si erano perse le tracce fino al tardo pomeriggio di oggi quando è stato rintracciato.