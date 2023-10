17.10.2023 h 14:14 commenti

Nessun acquirente per Villa da Filicaia, ancora un'asta deserta

Non è arrivata nessuna offerta agli uffici dell'Asl Toscana Centro, proprietaria dell'immobile cinquecentesco

(e.b.)

Un altro buco nell'acqua. Villa Verzoni da Filicaia non ha trovato alcun acquirente, dunque al momento resta dell'Asl Toscana Centro e senza un destino preciso. Per l'asta che avrebbe dovuto tenersi giovedì prossimo, non è arrivata alcun offerta e dunque per l'ennesima volta l'incanto va deserto. Nessuno ha voluto tirare fuori almeno un milione e 800mila euro per questo immobile del ‘500 che si affaccia lungo viale Fratelli Cervi a Santa Lucia, in disuso da oltre 15 anni.La sua attuale destinazione urbanistica è turistica-ricettiva. Con gli indicatori positivi e a due cifre su presenze e arrivi, potrebbe essere un bocconcino prelibato su cui investire ma al momento nessuno sembra interessato. Oppure si attende che il prezzo di vendita scenda considerato che l'immobile di pregio richiede un grande intervento di restauro e che tra l'altro è sottoposto a vincolo della sovrintendenza perchè rappresenta uno dei più rilevanti esempi di villa signorile nel circondario pratese. E' stata realizzata al posto di alcuni fabbricati medievali di proprietà dei Davanzati che nel 1651 l'hanno venduta alla famiglia Verzoni originaria di Iolo. La Villa è arricchita da un grande giardino con suggestive decorazioni di pregio e al pian terreno di un importante ciclo pittorico.Lunga e complessa la storia sanitaria dell'antica dimora alle pendici della collina di Spazzavento. In principio ebbe una funzione complementare rispetto al Misericordia e dolce ospitando il reparto geriatrico; poi fu trasformata in residenza sanitaria assistita e negli ultimi anni in una sede Asl amministrativa. Il futuro invece, è tutto da scrivere.