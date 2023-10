12.10.2023 h 10:40 commenti

Neopatentato fa "strike" di auto in sosta in via Cava: aveva un tasso alcolemico quattro volte sopra il limite

Pauroso incidente prima dell'alba: il conducente e una sua amica sono usciti fortunatamente indenni dai rottami della vettura. Strada chiusa fino alle 8.30 per rimuovere i rottami e le auto incidentate

Sono usciti praticamente illesi da una terribile carambola che li ha visti protagonisti, loro malgrado, prima dell'alba di oggi 12 ottobre. Un giovane di 25 anni e una ragazza di 22, entrambi di nazionalità cinese e residenti a Prato, a bordo di una Ford Focus hanno percorso ad altissima velocità via Cava, nel tratto compreso tra via del Purgatorio e via Piazzanese, fino a perdere il controllo del mezzo. L'auto ha prima urtato un veicolo in sosta per poi carambolare per una quarantina di metri danneggiando altre tre auto. I due giovani sono usciti autonomamente dai rottami della vettura e sono stati presi in cura dal 118. Per fortuna, oltre ad un comprensibile spavento, non hanno riportato ferite. La polizia municipale è intervenuta immediatamente sul posto e ha sottoposto il 25enne, neopatentato, all'alcoltest che ha evidenziato un tasso alcolemico di ben quattro volte superiore ai limiti di legge di 0,50 g/l, con l'aggravante che essendo neopatentato il tasso deve essere pari a zero. La patente, appena ottenuta, gli è stata quindi ritirata e potrebbe essere sospesa fino a quattro anni essendo anche neopatentato. Il giovane è stato inoltre denunciato all’autorità giudiziaria per aver provocato incidente stradale a causa dello stato di ebbrezza.. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada, che è stata chiusa fino alle 8.30 con notevoli ripercussioni sulla viabilità, che è stata deviata sulla parallela via Guido de Ruggiero.

