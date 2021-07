23.07.2021 h 17:38 commenti

Neonato cade dalla carrozzina per la brusca frenata dell'autobus dove si trovava

E' successo nel pomeriggio in piazza Europa. L'autista della Lam costretto a fermare di colpo il mezzo per non travolgere uno scooter che non aveva rispettato lo stop. Il piccolo portato al pronto soccorso in codice giallo

Un neonato di appena un mese è rimasto ferito verso le 16 di oggi pomeriggio, 23 luglio, probabilmente a causa della manovra azzardata del conducente di uno scooter che, in piazza Europa, non ha rispettato lo stop e ha tagliato verso via Tiziano, incurante dell'autobus che stava sopraggiungendo dal ponte alla Vittoria. L'autista della Lam arancione è stato costretto ad una brusca frenata per evitare di travolgere lo scooter, ma l'azione ha fatto sì che il neonato, a bordo con la madre, cadesse dalla carrozzina dove si trovava. Immediato l'allarme dato al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza. I soccorritori hanno prestato le prime cure al bambino e poi lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Santo Stefano. Sul posto anche la polizia municipale per effettuare i rilievi e identificare il conducente dello scooter, che si è fermato.

