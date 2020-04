17.04.2020 h 17:15 commenti

Neolaureata in medicina ma ancora non può esercitare: allora fa la volontaria per i tamponi a domicilio

L'aspirazione di Giulia frenata dalla burocrazia che ha bloccato i tirocini indispensabili per avere l'abilitazione. Invece di stare con le mani in mano, ha bussato alla Croce Rossa e ha coinvolti altri tre neolaureati nelle sue condizioni

Si è appena laureata in medicina ma non può esercitare perchè lo stop ai tre mesi di tirocinio dettato dall'emergenza sanitaria ne impedisce l'abilitazione professionale. Come lei, pratese di 25 anni, ci sono in Italia altri 2.400 colleghi. Storie di ordinaria burocrazia italiana che blocca proprio ciò di cui in questo periodo si ha un disperato bisogno.

Ma chi crede fino in fondo al giuramento d'Ippocrate, sa anche come rendersi utile mettendo subito a frutto ciò che ha studiato sui libri per sei lunghi anni. E così Giulia Nicolaio ha bussato alla porta della Croce Rossa, dove nel 2018 aveva fatto la volontaria, per offrirsi come volontaria. La persona giusta al momento giusto per l'associazione pratese che proprio in quei giorni ha attivato il servizio di tamponi a domicilio in convenzione con la Regione e l'Asl Toscana Centro. La neodottoressa è diventata subito operativa e poi responsabile dell'attività.

Ogni mattina, protetta adeguatamente, insieme a un altro volontario che guida l'auto e l'assiste, parte per raggiungere le persone a cui deve fare il tampone su indicazione dell'Asl. Poi si occupa di consegnare tutti i campioni al laboratorio di Calenzano. "Ne facciamo una ventina al giorno. - racconta Giulia - e ho chiesto aiuto anche ad altri tre amici laureatisi insieme a me, una di Prato e due di Firenze. Contando che devo anche occuparmi di portare tutto in laboratorio e di organizzare il lavoro, faccio dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì. E' tutto molto stimolante sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. Per chi desidera fare il medico come me un periodo di emergenza sanitaria come questo, non può lasciare indifferenti. Avrei preferito farlo con l'abilitazione ma sono comunque contenta di poter dare una mano sul campo pur consapevole dei rischi altissimi che corro ogni giorno".

Nel futuro di Giulia c'è la specializzazione. Due le opzioni: medicina legale, materia su cui la venticinquenne ha fatto la tesi, o medicina interna. Noi speriamo nella seconda ipotesi. Le premesse per un medico di livello dal grande cuore, sono più che ottime. E.B.

