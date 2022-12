14.12.2022 h 14:19 commenti

Neo ingegnere pratese vince il premio dl Rotaract Firenze con un tesi sulla sicurezza stradale

Il lavoro di Leonardo Gafforio è basato sullo studio del miglioramento degli attraversamenti pedonali

È un giovane ingegnere di Prato il vincitore del Premio Matteo 2022, giunto alla XVII edizione e assegnato dalla Rotaract Firenze Brunelleschi. La tesi di Leonardo Gafforio, basata sullo studio del miglioramento degli attraversamenti pedonali con un approccio innovativo che tiene conto di ciò che osservano le persone, è stata premiata dalla Commissione del Premio Matteo dopo attenta valutazione di numerose tesi, riguardanti la sicurezza stradale, pervenute da tutti gli atenei italiani.

La cerimonia di assegnazione del Premio si è svolta come tutti gli anni a Firenze per ricordare Matteo Lanzoni, prematuramente scomparso in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto il 12 dicembre 2003. Da allora il Rotaract Club Firenze Brunelleschi, di cui Matteo era socio, ha voluto dare vita a un progetto che fosse uno stimolo per la ricerca di nuovi ed innovativi progetti sulla sicurezza stradale.