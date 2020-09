01.09.2020 h 13:56 commenti

Nello zaino due tronchesi, denunciato un venticinquenne

Gli agenti di una volante lo hanno fermato in via Pistoiese. All'uomo, pregiudicato e residente a Pistoia, è stato anche consegnato il foglio di via

Si aggirava in via Pistoiese alle 8,30 del mattino con nello zaino oggetti da scasso, ma è stato notato, ieri 31 agosto, dagli agenti di una volante che lo hanno fermato. Si tratta di un 25enne italiano residente a Pistoia pregiudicato per reati di varia natura. Nello zaino i poliziotti hanno trovato due tronchesi,. L’uomo a cui è stato consegnato un foglio di via da Prato, è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus